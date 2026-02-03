चिंगारी भड़क चुकी है...UGC के नए नियमों को लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने दिखाए तीखे तेवर

Advertisement
Alankar Agnihotri:  अलंकार अग्निहोत्री पीलीभीत के यशवंतरी देवी मंदिर पहुंचे. यहां ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की 85 फीसदी आबादी पर यूजीसी के नए कानून के जरिए षड्यंत्र रचा जा रहा है. 

Feb 03, 2026
Alankar Agnihotri: बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री पीलीभीत के यशवंतरी देवी मंदिर पहुंचे. यहां ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की 85 फीसदी आबादी पर यूजीसी के नए कानून के जरिए षड्यंत्र रचा जा रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और अन्य जनप्रतिनिधियों पर सीधा निशाना साधा. 

मंत्री जितिन प्रसाद को लेकर साधा निशाना
उन्होंने कहा कि देश में वेस्ट इंडिया कंपनी जैसी ताकतें काम कर रही हैं. केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद पर यूजीसी कानून को लेकर चुप्पी साधने की कड़ी आलोचना की और व्यंग्य किया कि ऐसे लोगों को उन्हें चूड़ियां भेंट करनी चाहिए. उन्होंने उस फाइल को लेकर भी देश के बड़े नेता पर निशाना साधा. अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यह काला कानून किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन की चिंगारी भड़क चुकी है, जिससे कानून लाने वालों के होश उड़ गए हैं. अलंकार ने दावा किया कि यह साजिश 2027 के चुनावों में फायदा उठाने के लिए रची गई है. अंत में उन्होंने ब्राह्मण समाज से एकजुट होकर संगठित विरोध करने की अपील की. 

सिविल वॉर जैसी स्थिति हो सकती है
अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि 15 जनवरी को जब यह मामला उनके संज्ञान में आया और उन्होंने यूजीसी कानून का अच्छे से अध्ययन किया तो उन्हें इसमें जातिगत भेदभव नजर आया. उन्होंने आशंका जताई कि यूजीसी के नए नियमों के लागू होने के बाद सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ शिकायतों के नाम पर शोषण की घटनाएं बढ़ जाएंगी. ये नया कानून सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करता है. आने वाले समय में ये देश के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा. यह सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा कर सकता है. 

सामान्य वर्ग के नेता नहीं आ रहे सामने 
अलंकार अग्निहोत्री ने दावा किया कि भाजपा के पुराने नेता कलराज मिश्र ने भी यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया है. उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया है. इसके बावजूद सामान्य वर्ग के अन्य नेताओं ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया. उन्होंने यूजीसी के नए नियमों को केंद्र सरकार की सुनियोजित साजिश करार दिया. अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ‘डिवाइड एंड रूल’ की नीति के तहत देश पर शासन करना चाहती है. उनका कहना था कि सामान्य वर्ग पहले से ही एससी-एसटी एक्ट से जूझ रहा है. अब यूजीसी के नए नियम थोपने की तैयारी की जा रही है. इससे सामान्य वर्ग आगे चलकर कमजोर पड़ जाएगा. 

यह भी पढ़ें : अलंकार अग्निहोत्री ने किसे दिया इस्तीफा? सरकार का एक्शन कितना सही, क्या कहते हैं सर्विस कंडक्ट रूल्स?

यह भी पढ़ें :  कौन हैं बरेली के ADM सौरभ दुबे? सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के आरोपों पर दिए जवाब

