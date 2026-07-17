'अल्लाह माफ कर दो... दारोगा जी, अब कभी गौकशी नहीं करूंगा' पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

मुठभेड़ की घटना

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वांछित अपराधी अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू अपने साथियों के साथ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी शुरू कर दी. खुद को घिरता देख गट्टू ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जान बचाने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की. इस मुठभेड़ में एक गोली गट्टू के पैर में जा लगी, जिसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और भागने में असमर्थ हो गया.