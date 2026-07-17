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'अल्लाह माफ कर दो... दारोगा जी, अब कभी गौकशी नहीं करूंगा' पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

Bareilly News: बरेली जिले में अपराध के खिलाफ पुलिस का 'ऑपरेशन क्लीन' लगातार जारी है. इसी कड़ी में बीते दिन गोवंश कटान के एक कुख्यात आरोपी अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू और बरेली पुलिस के बीच हुई एक रोमांचक मुठभेड़ में आरोपी को पैर में गोली लगी है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 17, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:24 AM IST
'अल्लाह माफ कर दो... दारोगा जी, अब कभी गौकशी नहीं करूंगा' पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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