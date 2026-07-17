'अल्लाह माफ कर दो... दारोगा जी, अब कभी गौकशी नहीं करूंगा' पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

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बरेली न्यूज/अजय कश्यप : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अपराध के खिलाफ पुलिस का 'ऑपरेशन क्लीन' लगातार जारी है. इसी कड़ी में बीते दिन गोवंश कटान के एक कुख्यात आरोपी अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू और बरेली पुलिस के बीच हुई एक रोमांचक मुठभेड़ में आरोपी को पैर में गोली लगी है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
मुठभेड़ की घटना
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वांछित अपराधी अकीलउद्दीन उर्फ गट्टू अपने साथियों के साथ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी शुरू कर दी. खुद को घिरता देख गट्टू ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जान बचाने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की. इस मुठभेड़ में एक गोली गट्टू के पैर में जा लगी, जिसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और भागने में असमर्थ हो गया.
बदल गए तेवर, मांगी माफी
जो आरोपी कुछ मिनट पहले तक अपनी बंदूक से पुलिस को चुनौती दे रहा था, गोली लगने के बाद उसका साहस पूरी तरह जवाब दे गया. दर्द से कराहते हुए आरोपी ने घुटने टेक दिए. वह लगातार पुलिस से रहम की भीख मांग रहा था और कहता सुना गया, "अल्लाह माफ कर दो... दारोगा जी, अब कभी गौकशी नहीं करूंगा. " पुलिस की सख्त कार्रवाई ने अपराधी के हौसले पस्त कर दिए.
अन्य साथियों की तलाश जारी
पुलिस ने तत्काल प्रभाव से घायल आरोपी को कब्जे में लिया और प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस पूछताछ में उसने अपने अन्य फरार साथियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं. बरेली पुलिस की टीमें अब उन फरार अपराधियों की धर-पकड़ के लिए विभिन्न ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं.
पुलिस का सख्त संदेश
इस एनकाउंटर के बाद से इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गोवंश की रक्षा और अपराध पर नियंत्रण के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है. कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. गट्टू पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि बाकी बचे हुए आरोपियों को भी जल्द ही कानून के दायरे में लाया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी.