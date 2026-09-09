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बरेली में रामगंगा का रौद्र रूप! उफनती नदी में विलीन हुआ प्राचीन मंदिर, देखते ही देखते मिट गया वजूद

Ramganga River eroded an Ancient Temple: बरेली के मीरगंज तहसील के कपूरपुर गांव में एक प्राचीन मंदिर रामगंगा में समा गई है. जिससे गांव वालों में खौफ का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि रामगंगा जिस रफ्तार से जमीनों को निगल रही है, अगर समय रहते कटान रोकने के ठोस और पक्के इंतजाम नहीं किए गए, तो नदी बहुत जल्द गांव की रिहायशी आबादी की तरफ रुख कर लेगी.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 09, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:48 AM IST
बरेली में रामगंगा का रौद्र रूप! उफनती नदी में विलीन हुआ प्राचीन मंदिर, देखते ही देखते मिट गया वजूद
Image Credit: Bareilly News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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