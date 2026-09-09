बरेली में रामगंगा का रौद्र रूप! उफनती नदी में विलीन हुआ प्राचीन मंदिर, देखते ही देखते मिट गया वजूद

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Ramganga River eroded an Ancient Temple/ अजय कश्यप: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से कुदरत के कहर और नदियों के उफान की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. मीरगंज तहसील क्षेत्र के कपूरपुर गांव में उफनती रामगंगा नदी की तेज कटान के आगे इंसानी कोशिशें हार गईं. मंगलवार को रामगंगा का रौद्र रूप ऐसा बरसा कि गांव की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा बरसों पुराना मंदिर पूरी तरह से नदी की तेज धारा में समा गया.
आंखों में मायूसी और चेहरे पर खौफ
बुधवार सुबह जब ग्रामीण रोज की तरह पूजा-अर्चना करने और मंदिर का हाल देखने पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. जिस जगह पर मंदिर शान से खड़ा था, वहां अब केवल रामगंगा की तेज धारा बह रही थी. मंदिर का एक पत्थर या निशान तक वहां बाकी नहीं बचा था. यह खबर फैलते ही देखते ही देखते नदी किनारे ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा. हर किसी की आंखों में मायूसी और चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था.
दिनों से जारी थी जिंदगी और वजूद की जंग
कपूरपुर गांव के लोगों का कहना है कि रामगंगा नदी बीते कई दिनों से लगातार किनारे काट रही थी. कटान होते-होते नदी की तेज धारा मंदिर की नींव के बिल्कुल करीब तक पहुंच चुकी थी. मंदिर के अस्तित्व पर मंडराते संकट को देखते हुए गांव के प्रशासक हरीश लोधी, स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इसे बचाने के लिए हर संभव जतन किए जा रहे थे.
बोरी बांधने से लेकर कटान रोकने के तमाम उपाय किए गए, लेकिन रामगंगा के उफान के आगे कोई भी इंतजाम टिक नहीं सका. इससे पहले भी कटान के चलते मंदिर का मुख्य चबूतरा और छोटे गुंबद को संभालने वाले दो पिलर नदी में गिर चुके थे. इसके बाद से ही ग्रामीण किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए थे.
रात के सन्नाटे में तेज हुई कटान
प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के मुताबिक, मंगलवार रात नदी की कटान ने अचानक भयानक रूप ले लिया. पानी के भारी दबाव और तेज बहाव ने मंदिर की नींव को पूरी तरह खोखला कर दिया. रात के सन्नाटे में किसी वक्त मंदिर का बचा हुआ पूरा ढांचा रामगंगा की धारा में विलीन हो गया. यह मंदिर कपूरपुर और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उनकी अटूट आस्था का प्रतीक था.
गांव की आबादी पर मंडराया संकट
मंदिर के पूरी तरह बह जाने से गांव वालों में मायूसी फैली हुई है, लेकिन इसके साथ ही ग्रामीणों की चिंता अब अपने घरों को लेकर भी बढ़ गई है. गांव वालों का कहना है कि रामगंगा जिस रफ्तार से जमीनों को निगल रही है, अगर समय रहते कटान रोकने के ठोस और पक्के इंतजाम नहीं किए गए, तो नदी बहुत जल्द गांव की रिहायशी आबादी की तरफ रुख कर लेगी. फिलहाल नदी का कटान बदस्तूर जारी है.