बरेली में रामगंगा का रौद्र रूप! उफनती नदी में विलीन हुआ प्राचीन मंदिर, देखते ही देखते मिट गया वजूद

आंखों में मायूसी और चेहरे पर खौफ

बुधवार सुबह जब ग्रामीण रोज की तरह पूजा-अर्चना करने और मंदिर का हाल देखने पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. जिस जगह पर मंदिर शान से खड़ा था, वहां अब केवल रामगंगा की तेज धारा बह रही थी. मंदिर का एक पत्थर या निशान तक वहां बाकी नहीं बचा था. यह खबर फैलते ही देखते ही देखते नदी किनारे ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा. हर किसी की आंखों में मायूसी और चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था.