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शाहजहांपुर से पकड़ा गया फर्जी ब्रिगेडियर, कैंट इलाके से सेना ने दबोचा, नकली पिस्तौल और आईकार्ड बरामद

Shahjahanpur news: कैंट इलाके में बने म्यूजियम के पास घूम रहे फर्जी ब्रिगेडियर को सेना ने दबोच लिया है. उसके पास से फर्जी आईकार्ड और नकली पिस्टल भी बरामद की गई है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 12, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:07 PM IST
शाहजहांपुर से पकड़ा गया फर्जी ब्रिगेडियर, कैंट इलाके से सेना ने दबोचा, नकली पिस्तौल और आईकार्ड बरामद
Image Credit: Fake Brigadier Arrested From Shahjahanpur

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