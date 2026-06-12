शिव कुमार/शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में आर्मी क्षेत्र में फर्जी ब्रिगेडियर पकड़ा गया है. पकड़ा गया फर्जी ब्रिगेडियर आर्मी क्षेत्र में घूम रहा था. फिलहाल पकड़े गए फर्जी ब्रिगेडियर को मिलिट्री पुलिस अपने साथ ले गई है, जहां उसके साथ पूछताछ की जा रही है. इसके अलावा बरेली की विशेष इंटेलिजेंस टीम भी बुलाई गई है. पकड़े गए फर्जी ब्रिगेडियर के पास से नकली आई कार्ड और नकली पिस्तौल बरामद की गई है. पुलिस को उसके पास से तमाम दस्तावेज मिले हैं. उसने अपने घर पर भी ब्रिगेडियर नाम से नेम प्लेट लगा रखी थी. आर्मी के संवेदनशील इलाके में फर्जी ब्रिगेडियर के पकड़े जाने से सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं.