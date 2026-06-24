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बरेली न्यूज/अजय कश्यप : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. मीरगंज थाना क्षेत्र के कुख्यात स्मैक तस्कर पंकज उपाध्याय उर्फ पंकज शर्मा और उसके बेटे रोहित उपाध्याय की कमर तोड़ते हुए पुलिस ने उनकी करोड़ों की अवैध संपत्ति को फ्रीज कर दिया है. यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F(2) के तहत की गई है.
27 साल से फैला था तस्करी का जाल
मीरगंज के गुलड़िया गांव निवासी पंकज उपाध्याय पिछले 27 सालों से नशे के अवैध कारोबार में लिप्त है. वर्ष 1999 से स्मैक तस्करी शुरू करने वाले पंकज ने धीरे-धीरे अपना नेटवर्क केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि दिल्ली और मध्य प्रदेश तक फैला लिया था. वह व्यावसायिक मात्रा में स्मैक की तस्करी करता था और कई बार जेल की हवा भी खा चुका था, लेकिन जमानत पर बाहर आते ही वह फिर से अपने पुराने धंधे में जुट जाता था.
बेटे को भी धकेला अपराध की दुनिया में
पंकज ने न केवल खुद अपराध का रास्ता चुना, बल्कि इस अवैध कारोबार से होने वाली मोटी कमाई के लालच में वर्ष 2021 से अपने बेटे रोहित को भी इसमें शामिल कर लिया. पिता-पुत्र की यह जोड़ी मिलकर स्मैक की तस्करी करने लगी. पुलिस के अनुसार, इस दौरान पंकज पर 10 और उसके बेटे रोहित पर 4 गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए. दोनों पर कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं.
आलीशान जीवनशैली और फ्रीज हुई संपत्ति
तस्करी के काले धंधे से पंकज ने अकूत संपत्ति जुटाई.उसने अपनी जीवनशैली को पूरी तरह लग्जरी बना लिया था. आलीशान मकान और थार जैसी महंगी गाड़ियों का मालिक बने पंकज ने अपराध की कमाई से समाज में अपनी एक अलग ही 'दबदबा' बनाने की कोशिश की थी.
एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर तस्करों की कमर तोड़ने का काम किया है. पुलिस ने दोनों पिता-पुत्र द्वारा स्मैक तस्करी से अर्जित की गई कुल 3 करोड़ 20 लाख 15 हजार रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया है.
पुलिस का कड़ा संदेश
इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य अपराधियों में हड़कंप मच गया है. बरेली पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि अपराध से बनाई गई संपत्ति को कतई बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस अब इन तस्करों की अन्य संपत्तियों की भी जांच कर रही है ताकि इस अवैध नेटवर्क को जड़ से समाप्त किया जा सके.