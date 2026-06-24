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बरेली: स्मैक तस्कर पिता-पुत्र पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 3.20 करोड़ की संपत्ति हुई फ्रीज

Bareilly News : बरेली जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. मीरगंज थाना क्षेत्र के कुख्यात स्मैक तस्कर पंकज उपाध्याय उर्फ पंकज शर्मा और उसके बेटे रोहित उपाध्याय की कमर तोड़ते हुए पुलिस ने उनकी करोड़ों की अवैध संपत्ति को फ्रीज कर दिया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 24, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:29 PM IST
बरेली: स्मैक तस्कर पिता-पुत्र पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 3.20 करोड़ की संपत्ति हुई फ्रीज

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