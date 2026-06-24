27 साल से फैला था तस्करी का जाल

मीरगंज के गुलड़िया गांव निवासी पंकज उपाध्याय पिछले 27 सालों से नशे के अवैध कारोबार में लिप्त है. वर्ष 1999 से स्मैक तस्करी शुरू करने वाले पंकज ने धीरे-धीरे अपना नेटवर्क केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि दिल्ली और मध्य प्रदेश तक फैला लिया था. वह व्यावसायिक मात्रा में स्मैक की तस्करी करता था और कई बार जेल की हवा भी खा चुका था, लेकिन जमानत पर बाहर आते ही वह फिर से अपने पुराने धंधे में जुट जाता था.