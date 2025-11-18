Advertisement
Zee UP-Uttarakhand बरेली

9वीं की छात्रा से पडोसी ने बार बार किया रेप, प्रेग्नेंट होने पर जबरन कराया गर्भपात, बदायूं में पंचायत ने सुनाया अजीबो गरीब फरमान

Badaun News: बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी को पड़ोसी युवक बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया था. आरोप है कि उसने किशोरी को डरा-धमकाकर कई महीनों तक दुष्कर्म किया. इस दौरान किशोरी प्रेग्नेंट हो गई. 

Nov 18, 2025, 09:03 PM IST
सांकेतिक तस्वीर
Badaun News: यूपी के बदायूं में कक्षा 9 की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. आरोप है कि युवक ने घर बुलाकर दुष्कर्म किया. इसके बाद वीडियो बना लिया. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी युवक कई महीनों तक रेप करता रहा. इस बीच जब युवती प्रेग्नेंट हो गई तो पंचायत बुलाकर गर्भपात कराने का दबाव बनाया. पंचायत ने अजीबो गरीब फरमान सुनाया.  

यह है पूरा मामला 
यह मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है. पीड़िता ने बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी कक्षा नौ में पढ़ती है. पड़ोसी युवक सोमवीर उर्फ भोला बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया था. आरोप है कि उसने किशोरी को डरा-धमकाकर कई महीनों तक दुष्कर्म किया. आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी. इसके कारण किशोरी डरकर चुप रही. कुछ समय बाद जब लड़की गुमसुम रहने लगी, तो परिजनों ने उससे पूछताछ की. 19 सितंबर को बिसौली में कराए गए अल्ट्रासाउंड में किशोरी पांच महीने छह दिन की गर्भवती पाई गई. 

पंचायत ने सुनाया अजोबी गरीब फैसला 
पीड़ित छात्रा के परिजनों ने थाना पुलिस को शिकायती पत्र दिया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी. इसी दौरान आरोपी ने अपने बिरादरी को बुलाकर पंचायत बुला ली. पंचायत में तय हुआ कि उसका गर्भपात कराके उसकी शादी अच्छी जगह आरोपी का परिवार करेगा. इसके बाद बगरैन कस्बे में ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया. आरोप है कि छात्रा की शादी वजीरगंज क्षेत्र के बधौल गांव में 40 वर्षीय एक व्यक्ति से तय कर दी. 

पीड़ित पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया 
पंचायत ने परिवार को बताया कि शादी पर 1 लाख 60 हजार रुपये सामान खरीदने पर खर्च किए जा चुके हैं. जब पिता ने बेटी की नाबालिग उम्र का हवाला देकर शादी से इनकार किया, तो पंचायत और आरोपी पक्ष ने उन्हें गांव से निकालने की धमकी दी. इसके बाद पीड़ित परिवार ने बिसौली थाने में शिकायती पत्र दिया और सात नवंबर को ऑनलाइन शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. 

एसएसपी ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए 
इसके बाद एसएसपी को शिकायती पत्र दिया. इसके बाद उन्होंने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. सीओ बिसौली सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी पक्ष की ओर से शिकायत की जांच कराई जा रही है. दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

