बदायूं हाइवे पर दो बसें आपस में टकराईं, तीन की मौत, 40 से ज्यादा घायल, सड़क पर मची चीख पुकार

Bareilly Mathura Highway accident: उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो बसों की आमने-सामने की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. हादसे की सूचना पर आसपास के लोगों ने खुद ही रेस्क्यू आपरेशन चलाया. सभी घायलों को जिला अस्पताल और राजकीय मेडीकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची. ये हादसा उझानी कोतवाली के सिंह हवेली के पास हुआ. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

आगरा-पीछे से घुसा टेकर,चालक की मौत

आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है. दिन में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और देर तक सड़क पर खड़ा रहा. रात को पीछे से आ रहा कैंटर उसमें जा घुसा. इस हादसे में कैंटर चालक की मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि केबिन काटकर चालक का शव बाहर निकाला गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात प्रभावित हुआ.पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. समय रहते क्षतिग्रस्त ट्रक को हाईवे से हटाया गया होता तो यह हादसा टल सकता था.

