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HPCL हत्याकांड के बाद गाज: बदायूं SSP बृजेश कुमार हटाए गए, अंकिता शर्मा को सौंपी गई जिले की कमान

Badaun news: बदायूं के एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह को हटाया गया है. कासगंज जिले की एसपी अंकिता वर्मा को जिले की कमान  सौंपी गई है. जानें किसको जिले की कमान सौंपी गई है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 14, 2026, 07:39 AM IST
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Badaun SSP Transferred : हिंदुस्तान पेट्रोलियम के उप महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता और सहायक मुख्य प्रबंधक हर्षित मिश्रा की हत्या की गाज बदांयू के एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह पर गिरी है. शुक्रवार रात 11 बजे उन्हें जिले से हटाकर पुलिस अधीक्षक लॉजिस्टक पद पर लखनऊ भेज दिया गया है. उनके स्थान पर अंकिता शर्मा को बदायूं का एसएसपी बनाया गया है.  इस घटना के बाद उनका हटना तय हो गया था, अभी दातागंज के कई अधिकारीयों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है, वो भी लगातार इस घटना को नजरअंदाज  कर रहे थे.

सिपाही पर फायरिंग
इससे पहले, गुरुवार रात को हत्यारोपित अजय प्रताप सिंह ने पुलिस अभिरक्षा में भी दुस्साहस किया.  तमंचा बरामदगी के दौरान उसने सिपाही पर फायरिंग की थी. पुलिस ने आत्मरक्षा में दो गोलियां मारकर उसके दोनों घुटने बेकार कर दिए. इस दौरान एक सिपाही भी घायल हो गए.इस हत्याकांड के बाद प्लांट में ईंधन उत्पादन बंद है. लेकिन, सतर्कता के दृष्टिगत शुक्रवार को गेट पर पीएसी तैनात कर दी गई.  

बदायूं के HPCL प्लांट में दोहरा हत्याकांड
बदायूं. यूपी के बदायूं में एचपीसीएल (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के प्रबंधक और उप प्रबंधक की प्लांट के अंदर हत्या कर दी गई थी. मृतकों की पहचान प्रबंधक सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा के रूप में हुई है.  हमलावर ने प्लांट में घुसकर वारदात को अंजाम दिया. इस वारदात तो अंजाम देने के बाद भाग गया. दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई. दोनों को सीएससी दातागंज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.  बताया जा रहा है कि प्लांट घाटे में चल रहा था और आरोपी ने पहले भी निकाले जाने का विरोध किया, जिसके बाद आरोपी पर FIR दर्ज कराई गई थी. आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

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यह प्लांट करीब 2 साल पहले बनाया गया था और इसमें बायोगैस बनाने का काम चल रहा था. प्लांट लगातार घाटे में चल रहा था, जिसके चलते सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा लगातार कर्मचारी पर काम करने का दबाव बना रहे थे. आरोप है कि अजय प्रताप निवासी ग्राम सैंजनी ने गुरुवार दोपहर प्लांट में घुसकर वारदात को अंजाम दिया. हमलावर ने प्लांट के प्रबंधक सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं.

नौकरी से निकाले जाने की खुन्‍नस
पुलिस से पूछताछ में अजय प्रताप सिंह ने माना है कि नौकरी से निकाले जाने की खुन्‍नस में उसने डिप्‍टी जनरल मैनेजर सुधीर गुप्‍ता और एजीएम हर्षित मिश्रा की हत्‍या की थी.  पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जंगल से हथियार बरामद कर लिया है. दातागंज के सैजनी गांव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) प्लांट में इसी गांव का अजय प्रताप सिंह ठेका कंपनी के जरिये बतौर वेंडर नौकरी करता था.  उसे 14 हजार रुपये महीने में मिलते थे. 

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