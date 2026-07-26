बदायूं में सुहागरात मनाने कमरे में गए दुल्हा की मौत! शादी वाले घर में छाया मातम

दूल्हे को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

इसके बाद बबलू को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि उनकी इमरजेंसी में सर्पदंश का कोई मामला दर्ज ही नहीं हुआ. इसके बाद बबलू के पिता कुंवरपाल का कहना है कि यदि शुरुआत में ही यह पता चल जाता कि बेटे को सांप ने काटा है, तो वे सीधे बड़े अस्पताल ले जाते, लेकिन मौत के बाद भी परिजन उम्मीद नहीं छोड़ पाए और पोस्टमॉर्टम कराने के बजाय झाड़-फूंक और सपेरों के पास बेटे की सांस लौटने की आस में भटकते रहे. उनका कहना है कि शरीर पर कहीं भी स्पष्ट सर्पदंश का निशान दिखाई नहीं दिया. उन्हें इस बात का बहुत मलाल है कि वह अपने बेटे को बचा न सके. फिलहाल परिजनों ने पोस्टमॉर्टम बिना कराए ही बबलू की अंत्येष्टि कर दी.