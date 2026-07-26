बदायूं में सुहागरात मनाने कमरे में गए दुल्हा की मौत! शादी वाले घर में छाया मातम

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Budaun News: बदायूं से एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, जिस घर में कुछ घंटे पहले तक शहनाइयां गूंज रही थीं, उसी घर में रातों-रात चीख-पुकार मच गई. नई-नवेली दुल्हन अपनी सुहागरात के सपने भी पूरे नहीं कर सकी और दूल्हे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. परिजनों का दावा है कि जहरीले सांप के काटने से युवक की जान गई, जबकि इलाज में हुई देरी ने इस दर्दनाक हादसे को और भी भयावह बना दिया.
सुहागरात मनाने गया था दूल्हा
बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र के रियोनाई गांव में खुशियों का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया, जब शादी के कुछ ही घंटे बाद दूल्हे बबलू की मौत हो गई. दुल्हन की विदाई के बाद बारात सकुशल घर पहुंची थी और परिवार नई जिंदगी की खुशियां मना रहा था. रात में सुहागरात की रस्म निभाने के लिए बबलू दुल्हन के कमरे में गया. कमरे में बेड खुला न होने के कारण उसने जमीन पर गद्दा बिछाकर सोने का फैसला किया. इसी गद्दे पर उसकी पत्नी नीतू भी थी. इसी दौरान देर रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई.
पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई
इसके बाद पत्नी ने फोन कर परिजनों को बताया कि उसके पेट में तेज दर्द हो रहा है. परिजन आनन-फानन में उसे गांव के एक निजी क्लीनिक ले गए, जहां प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. इसके बाद उसे सहसवान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. परिजनों का कहना है कि वहां डॉक्टरों ने सर्पदंश की आशंका जताई और बताया कि जहर पूरे शरीर में फैल चुका है.
दूल्हे को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
इसके बाद बबलू को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि उनकी इमरजेंसी में सर्पदंश का कोई मामला दर्ज ही नहीं हुआ. इसके बाद बबलू के पिता कुंवरपाल का कहना है कि यदि शुरुआत में ही यह पता चल जाता कि बेटे को सांप ने काटा है, तो वे सीधे बड़े अस्पताल ले जाते, लेकिन मौत के बाद भी परिजन उम्मीद नहीं छोड़ पाए और पोस्टमॉर्टम कराने के बजाय झाड़-फूंक और सपेरों के पास बेटे की सांस लौटने की आस में भटकते रहे. उनका कहना है कि शरीर पर कहीं भी स्पष्ट सर्पदंश का निशान दिखाई नहीं दिया. उन्हें इस बात का बहुत मलाल है कि वह अपने बेटे को बचा न सके. फिलहाल परिजनों ने पोस्टमॉर्टम बिना कराए ही बबलू की अंत्येष्टि कर दी.
नई नवेली दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़
उधर नई-नवेली दुल्हन नीतू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. शादी की कई रस्में भी पूरी नहीं हो सकीं और इससे पहले कि वह अपने नए जीवन की शुरुआत करती, उसकी दुनिया ही उजड़ गई, जिस घर में कुछ घंटे पहले मंगल गीत गूंज रहे थे, वहां अब सिर्फ सिसकियां और मातम पसरा है. बदायूं के रियोनाई गांव की यह घटना कई सवाल भी खड़े कर रही है. आखिर युवक की मौत की असली वजह क्या थी? क्या वास्तव में जहरीले सांप के काटने से उसकी जान गई, या फिर इलाज में हुई देरी इस मौत का कारण बनी? फिलहाल इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है और नई-नवेली दुल्हन के सारे सपने पलभर में बिखर गए हैं.