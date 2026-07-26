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बदायूं में सुहागरात मनाने कमरे में गए दुल्हा की मौत! शादी वाले घर में छाया मातम

Budaun News: बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र के रियोनाई गांव में शादी के बाद सुहागरात मनाने के लिए कमरे में गए दूल्हे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Jul 26, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:54 PM IST
बदायूं में सुहागरात मनाने कमरे में गए दुल्हा की मौत! शादी वाले घर में छाया मातम
Image Credit: फाइल फोटो

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