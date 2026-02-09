Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3103656
Zee UP-Uttarakhandबरेली

शर्मनाक! साजन ने किया आबरू का सौदा, बदायूं में पति ने 1000 रुपये में कराया पत्नी का रेप

Badaun News: दायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपनी पत्नी का सौदा कर दिया. एक हजार रुपये के लालच में पति ने अपनी पत्नी का गैंगरेप करवाया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 09, 2026, 05:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Badaun News: यूपी के बदायूं से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां महज एक हजार रुपये के खातिर हैवान पति ने अपनी पत्नी की आबरू बेच दी. पत्नी को बहलाफुसला कर जंगल ले गया. वहां पहले से बुलाए दो युवकों ने पत्नी के साथ बारी बारी से रेप किया. पत्नी ने पति समेत दोनों युवकों के खिलाफ शिकायत की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.  

यह है पूरा मामला 
दरअसल, यह पूरा मामला बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र का है. 6 फरवरी को पीड़िता महिला अपने पति के साथ गैस चूल्हे का पेपर बनवाने के लिए घर से निकली थी. पीड़िता के मुताबिक, जब वह पति के साथ सुरैनी पापड़ी तिराहे के पास पहुंची तो वहां पति के दो दोस्त मिल गए. एक का नाम बाल किशन और दूसरे का नाम पप्पू था. आरोप है कि पति ने महज एक हजार रुपये के लालच में अपनी पत्नी को दरिंदे दोस्तों के हवाले कर दिया. 

दोस्तों ने बारी बारी से किया रेप 
पति किसी काम का बहाना कर चला गया. वहीं, पत्नी को दोस्तों के साथ बाइक पर घर जाने को कहा. आरोप है कि पति के दोनों दोस्त बालकिशन और पप्पू उसे रास्ते में यूकेलिप्टस की बाग के पास पहुंचते ही बाइक रोक दी. आरोप है कि जंगल में ले जाकर दोनों ने बारी बारी से रेप किया. इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर महिला को मेडिकल के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा. पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पति पर लगाए गंभीर आरोप 
पीड़िता का कहना है कि उसने अपने पति से जब शिकायत की तो उसने कहा कि तुमसे ऐसे ही पैसे कमाएगा. पीड़िता ने ससुराल वालों को भी इस घटना की जानकारी दी. इसके बाद जेठ के साथ थाने जाकर शिकायत की. थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है. वहीं, एसपी देहात हृदयेश कठेरिया ने बताया कि घटना की सूचना पर एफआईआर दर्ज कर अग्रम कार्यवाही की जा रही है. 

यह भी पढ़ें : तेज गाने में दबी चीखें, ढाई साल की बच्ची के साथ चाचा ने किया दुष्कर्म! दरिंदगी के बाद शर्मिंदगी से फंदे से लटका आरोपी

यह भी पढ़ें :  मामी–भांजे के अवैध रिश्ते ने ली मामा की जान, चारपाई पर दबोचकर बेरहमी से कर दी हत्या

TAGS

Badaun news

Trending news

Badaun news
शर्मनाक! साजन ने किया आबरू का सौदा, बदायूं में 1000 रुपये में कराया पत्नी का रेप
kanpur lamborghini accident
कितनी संपत्ति का मालिक है Tobacco King? बेटे के पास लेम्बोर्गिनी जैसी दर्जनभर कारें
Azamgarh news
केमिकल का जहर घोलकर बेच रहे थे ‘MILK’! 200 लीटर नकली दूध के साथ बड़ा रैकेट बेनकाब
Kanpur Accident News
कानपुर का कारोबारी केके मिश्रा कौन, जिसके बेटे ने लेंबोर्गिनी से सड़क पर मचाई तबाही
Unnao News
कौन हैं उम्रकैद काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर! 5 पॉइंट में जानें उन्नाव रेप केस
Varanasi News
दालमंडी बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मची चीख पुकार, विरोध में शख्स ने किया आग के हवाले
kanpur latest news
कानपुर लेंबोर्गिनी हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, FIR में शिवम मिश्रा का नाम दर्ज
Unnao rape case
कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत पर सुनवाई से इनकार
Kanpur Accident News
करोड़ों की गाड़ियां और घड़ियां... जानें कानपुर में कोहराम मचाने वाला शिवम मिश्रा कौन
Lucknow news
केजीएमयू परिसर में मजार विवाद; मजार प्रबंधक ने नोटिस का जवाब चस्पा किया!