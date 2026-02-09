शर्मनाक! साजन ने किया आबरू का सौदा, बदायूं में पति ने 1000 रुपये में कराया पत्नी का रेप

Badaun News: यूपी के बदायूं से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां महज एक हजार रुपये के खातिर हैवान पति ने अपनी पत्नी की आबरू बेच दी. पत्नी को बहलाफुसला कर जंगल ले गया. वहां पहले से बुलाए दो युवकों ने पत्नी के साथ बारी बारी से रेप किया. पत्नी ने पति समेत दोनों युवकों के खिलाफ शिकायत की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

यह है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र का है. 6 फरवरी को पीड़िता महिला अपने पति के साथ गैस चूल्हे का पेपर बनवाने के लिए घर से निकली थी. पीड़िता के मुताबिक, जब वह पति के साथ सुरैनी पापड़ी तिराहे के पास पहुंची तो वहां पति के दो दोस्त मिल गए. एक का नाम बाल किशन और दूसरे का नाम पप्पू था. आरोप है कि पति ने महज एक हजार रुपये के लालच में अपनी पत्नी को दरिंदे दोस्तों के हवाले कर दिया.

दोस्तों ने बारी बारी से किया रेप

पति किसी काम का बहाना कर चला गया. वहीं, पत्नी को दोस्तों के साथ बाइक पर घर जाने को कहा. आरोप है कि पति के दोनों दोस्त बालकिशन और पप्पू उसे रास्ते में यूकेलिप्टस की बाग के पास पहुंचते ही बाइक रोक दी. आरोप है कि जंगल में ले जाकर दोनों ने बारी बारी से रेप किया. इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर महिला को मेडिकल के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा. पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

पति पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता का कहना है कि उसने अपने पति से जब शिकायत की तो उसने कहा कि तुमसे ऐसे ही पैसे कमाएगा. पीड़िता ने ससुराल वालों को भी इस घटना की जानकारी दी. इसके बाद जेठ के साथ थाने जाकर शिकायत की. थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है. वहीं, एसपी देहात हृदयेश कठेरिया ने बताया कि घटना की सूचना पर एफआईआर दर्ज कर अग्रम कार्यवाही की जा रही है.

