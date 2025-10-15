सास का नहाते समय वीडियो बनाकर खेला अवैध संबंध का खेल, फिर दामाद बना खौफनाक साजिश का शिकार

Baghpat News: बागपत से आई एक घटना इन दिनों चर्चाओं का विषय बन चुकी है. जहां पर पत्नी अपनी मां के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया. जब इस घटना की वजह सामने आई तो सभी लोग हैरान रह गए.
Baghpat News/कुलदीप चौहान: बागपत में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया. यहां एक कलयुगी पत्नी ने अपनी ही मां के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर साजिश के तहत शव को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. लेकिन पुलिस की पैनी पड़ताल ने पूरा खेल पलट दिया और सास-पत्नी की साजिश का पर्दाफाश कर दिया.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना बिनौली क्षेत्र के जिवाना गांव की बताई जा रही है. एडिशनल एसपी बागपत प्रवीण कुमार चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटना 12 अक्टूबर की है. मृतक सोनू का शव उसके घर में फांसी पर लटका मिला था. शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन पुलिस जांच में कई संदेहास्पद तथ्य सामने आए. गहराई से पूछताछ में पत्नी और सास ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
अवैध संबंध और 30 लाख का प्लॉट बना हत्या की वजह
जांच में सामने आया कि सोनू के अपनी सास के साथ अवैध संबंध थे. सोनू ने एक बार अपनी सास का स्नान करते हुए वीडियो बना लिया था और धमकी दी थी कि अगर 30 लाख रुपये के प्लॉट को उसके नाम नहीं किया गया तो वह वीडियो वायरल कर देगा. इस बात को लेकर परिवार में लगातार तनाव चल रहा था.
रची गई खौफनाक साजिश
इससे परेशान पत्नी और सास ने मिलकर सोनू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. प्लानिंग के तहत पहले गला दबाकर उसकी हत्या की गई, फिर बड़ी सफाई से शव को फांसी पर लटका कर आत्महत्या का नाटक रचा गया. हालांकि पुलिस की जांच में साजिश का पूरा राज खुल गया. पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मृतक का मोबाइल फोन भी उनके कब्जे से बरामद कर लिया गया है, जिससे कई अहम सबूत मिले हैं.