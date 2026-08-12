बरेली और सीतापुर में भीषण सड़क हादसे, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कांवड़ियों समेत 22 से ज्यादा घायल

कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा?

कांवड़ियों ने बताया कि आंवला के गांव किटोना से जगतपाल के नेतृत्व में गांव के 50 लोग तीन अगस्त को गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार गए थे. उन्होंने गुलड़िया के गौरी शंकर मंदिर में मंगलवार को जलाभिषेक किया और शिव तेरस मेले में होकर शाम को गांव लौट रहे थे. कुछ कांवड़ियों के मुताबिक, वे लोग जिस ट्रैक्टर-ट्रॉली में थे, उसको जगतपाल चला रहे थे. उन्होंने मेले में ही शराब पी थी. जिसकी वजह से ट्रैक्टर को ठीक से नहीं चला पा रहे थे. रामनगर और मऊचंद्रपुर के बीच रसूलपुर गांव के पास जगतपाल का ट्रैक्टर से नियंत्रण खो गया. जिससे अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क पर पलट गया और सामने से आ रहे टेंपो से भी टकरा गया. इससे टेंपो खाई में गिर गया.