बरेली और सीतापुर में भीषण सड़क हादसे, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कांवड़ियों समेत 22 से ज्यादा घायल

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Bareilly-Sitapur Road Accident/राजकुमार दीक्षित/अजय कश्यप: उत्तर प्रदेश के बरेली और सीतापुर जिले में भीषण हादसा हो गया है. यहां सड़क हादसे में दो किशोर समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, टेंपो चालक समेत 22 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जबकि, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बेकाबू ट्रक ने टेंपो को मारी टक्कर
पहले बात करेंगे बरेली की, जहां रामनगर के रसूलपुर गांव के पास मंगलवार रात एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया और सामने आ रहे टेंपो से जा टकराया. इस हादसे में टेंपो सवार की मौत हो गई. जबकि, कांवड़िये, उनके परिजन और टेंपो चालक समेत 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें अधिकतर किशोर और किशोरियां शामिल हैं. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजा, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.
कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा?
कांवड़ियों ने बताया कि आंवला के गांव किटोना से जगतपाल के नेतृत्व में गांव के 50 लोग तीन अगस्त को गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार गए थे. उन्होंने गुलड़िया के गौरी शंकर मंदिर में मंगलवार को जलाभिषेक किया और शिव तेरस मेले में होकर शाम को गांव लौट रहे थे. कुछ कांवड़ियों के मुताबिक, वे लोग जिस ट्रैक्टर-ट्रॉली में थे, उसको जगतपाल चला रहे थे. उन्होंने मेले में ही शराब पी थी. जिसकी वजह से ट्रैक्टर को ठीक से नहीं चला पा रहे थे. रामनगर और मऊचंद्रपुर के बीच रसूलपुर गांव के पास जगतपाल का ट्रैक्टर से नियंत्रण खो गया. जिससे अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क पर पलट गया और सामने से आ रहे टेंपो से भी टकरा गया. इससे टेंपो खाई में गिर गया.
एक की मौत, 22 से ज्यादा घायल
हादसे में टेंपो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. टेंपो चालक रवि कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके अलावा ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार कांवड़ियों समेत 23 लोग घायल हो गए. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राहगीरों की मदद से पीएचसी रामनगर भेजा. घायलों के परिजन भी सूचना मिलने पर पहुंचे. वहां हालत गंभीर होने पर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस ने सड़क से वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया.
ये हुए हैं घायल
अजय वर्मा (15), मुनीश वर्मा (10), दिव्यांश (15), स्वाति (12), नवल वर्मा (2), अनूप (8), लोंगश्री (35), वीरेश (6), नन्ही (50), नितिन (14), सौरभ (8), राज यादव (20), सारिका (12), टिंकू (18), अखिलेश (15), राजेश्वरी (24), ऋषिपाल (30), छोटी (10), अनिल (15), जयप्रकाश (15), रूपेश (15), राजकुमार (20), तुलसी (15) व रवि (35)
बाइक सवार 2 किशोरों की दर्दनाक मौत
उधर, सीतापुर में भी दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां थानगांव थाना क्षेत्र के चहलारी घाट के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे बाइक सवार दो किशोरों की मौत हो गई. हादसे के बाद उन्हें तुरंत सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई.