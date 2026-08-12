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बरेली और सीतापुर में भीषण सड़क हादसे, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कांवड़ियों समेत 22 से ज्यादा घायल

Bareilly-Sitapur Road Accident: बरेली और सीतापुर में भयंकर सड़क हादसे हुए हैं. इन दोनों हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई है. जबकि, 23 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 12, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:48 AM IST
बरेली और सीतापुर में भीषण सड़क हादसे, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कांवड़ियों समेत 22 से ज्यादा घायल
Image Credit: UP Road Accident

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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