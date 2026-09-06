/बरेली में ANTF की बड़ी स्ट्राइक: 2.60 करोड़ की हेरोइन के साथ जब्बार गिरफ़्तार, देहरादून सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश

पुलिस का आधिकारिक बयान

बरेली की SP (साउथ) अंशिका शर्मा ने बताया,"4 सितंबर को मीरगंज पुलिस और ANTF बरेली यूनिट के संयुक्त ऑपरेशन में जब्बार खान नाम के एक हैबिचुअल ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 1.3 किलोग्राम अवैध हेरोइन मिली है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 2.60 करोड़ रुपये है। यह आरोपी लगातार इस काम में संलिप्त था और हाल ही में 25-30 बार देहरादून माल सप्लाई के लिए जा चुका था। मामले के सभी फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेजेस की जांच की जा रही है।"