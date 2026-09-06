Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /बरेली
  • /बरेली में ANTF की बड़ी स्ट्राइक: 2.60 करोड़ की हेरोइन के साथ जब्बार गिरफ़्तार, देहरादून सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश

बरेली में ANTF की बड़ी स्ट्राइक: 2.60 करोड़ की हेरोइन के साथ जब्बार गिरफ़्तार, देहरादून सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश

Bareilly News: बरेली से नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. ANTF और मीरगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 करोड़ 60 लाख रुपये की हेरोइन के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 06, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:22 AM IST
बरेली में ANTF की बड़ी स्ट्राइक: 2.60 करोड़ की हेरोइन के साथ जब्बार गिरफ़्तार, देहरादून सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश
Image Credit: Bareilly News

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बरेली में 2.60 करोड़ की हेरोइन के साथ जब्बार गिरफ़्तार, देहरादून तक फैला था नेटवर्क
2
3
4
5