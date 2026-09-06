/बरेली में ANTF की बड़ी स्ट्राइक: 2.60 करोड़ की हेरोइन के साथ जब्बार गिरफ़्तार, देहरादून सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश

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बरेली: उत्तर प्रदेश की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और बरेली पुलिस की संयुक्त टीम ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. टीम ने मीरगंज इलाके से जब्बार खान नाम के एक शातिर और आदतन नशा तस्कर को गिरफ़्तार किया है. आरोपी के पास से 1.3 किलोग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.60 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पकड़ा गया आरोपी जब्बार खान अकेले एक महीने में 25 से 30 बार देहरादून माल सप्लाई करने जा चुका था. पुलिस ने आरोपी को जेल भेजकर पूरे गिरोह की तलाश शुरू कर दी है. आइए देखते हैं एसपी साउथ अंशिका वर्मा की बाइट और यह खास रिपोर्ट..."
बरामदगी
गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से 1.3 किलो फाइन क्वालिटी हेरोइन (कीमत ₹2.60 करोड़), एक मोबाइल फोन और ₹1,200 नकद बरामद हुए हैं.
देहरादून में बड़ा नेटवर्क
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बेहद सक्रिय तस्कर है और सिर्फ इसी महीने में दूसरे तस्करों को माल सप्लाई करने के लिए 25 से 30 बार देहरादून जा चुका था.
संयुक्त ऑपरेशन
कार्रवाई ANTF बरेली यूनिट और मीरगंज पुलिस टीम के संयुक्त प्रयास से 4 सितंबर को अंजाम दी गई.
जेल भेजा गया
आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जांच जारी है.
पुलिस का आधिकारिक बयान
बरेली की SP (साउथ) अंशिका शर्मा ने बताया,"4 सितंबर को मीरगंज पुलिस और ANTF बरेली यूनिट के संयुक्त ऑपरेशन में जब्बार खान नाम के एक हैबिचुअल ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 1.3 किलोग्राम अवैध हेरोइन मिली है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 2.60 करोड़ रुपये है। यह आरोपी लगातार इस काम में संलिप्त था और हाल ही में 25-30 बार देहरादून माल सप्लाई के लिए जा चुका था। मामले के सभी फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेजेस की जांच की जा रही है।"
इतनी मात्रा में हेरोइन बरामदगी के बाद अब एजेंसियों की नजर कथित सप्लाई नेटवर्क पर है. आरोपी के मोबाइल और पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बरेली से उत्तराखंड तक नशे की सप्लाई किस नेटवर्क के जरिए संचालित हो रही थी.
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