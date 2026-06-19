वहीं बरेली बीएसए डॉ. वीनिता ने बताया-

शंकुतला भास्कर जो नगर क्षेत्र में शिक्षिका हैं, उन्हे लगा कि वो रिटायर हो गई हैं, इसलिए उन्होंने अपनी फाइल तैयार कर ली, इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यभार और पद की जिम्मेदारी दूसरे टीचर को सौंप दी है. शंकतुला भास्कर ने अपनी फाइल खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप दी. खंड शिक्षा अधिकारी ने जैसे ही उनकी डेट ऑफ बर्थ को देखा तो उन्होंने उन्हें बताया कि अभी आपको सत्र लाभ दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी फाइल को लौटा दिया गया. तो इस तरह शंकुतला भास्कर ने गलती से अपनी फाइल जमा करा दी थी जो उन्हें लौटा दी गई. इसके साथ ही अब उन्हे दोवारा ज्वाइन कराया जा रहा है.