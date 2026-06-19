राज्य चुनें
अजय कश्यप/बरेली: बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. नियमों की स्पष्ट जानकारी न होने के चलते एक प्रधानाध्यापिका समय से पहले ही सेवानिवृत्त हो गईं. स्कूल में विदाई पार्टी का आयोजन भी हो गया. अब उन्हें पता चला कि उनकी नौकरी एक साल और शेष है.
क्या है पूरा मामला
मामला प्राथमिक विद्यालय साहूकारा का है. यहां तैनात प्रधानाध्यापिका शकुंतला भास्कर 30 मार्च को कागजी कार्रवाई पूरी करके सेवानिवृत्त हो गईं. उन्होंने बाकायदा लिखित रूप में विद्यालय का कार्यभार सहायक अध्यापिका कविता को सौंप दिया. साथी स्टाफ ने उन्हें विदाई पार्टी दी. शिक्षिका की ओर से सभी को भोज भी कराया गया.
सेवानिवृत्ति को लेकर क्या है नियम
जब उनकी पेंशन से जुड़ी फाइल आगे बढ़ाई गई तब जाकर उन्हें और विभाग को नियमों की जानकारी हुई. दरअसल शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार जिस भी शिक्षक की जन्मतिथि दो अप्रैल के बाद की होती है, उसे शैक्षिक सत्र समाप्त होने तक का लाभ दिया जाता है, और उसकी सेवानिवृत्ति अगले वर्ष 31 मार्च को तय होती है.
इस नियम की जानकारी मिलते ही शिक्षिका ने दोबारा ज्वाइनिंग के लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी है. विभाग ने साहूकारा स्कूल को भी अगले आदेश तक कंपोजिट विद्यालय जसौली में शिफ्ट कर दिया है. इस वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं. इस मामले में शिक्षिका से बात करने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.
वहीं बरेली बीएसए डॉ. वीनिता ने बताया-
शंकुतला भास्कर जो नगर क्षेत्र में शिक्षिका हैं, उन्हे लगा कि वो रिटायर हो गई हैं, इसलिए उन्होंने अपनी फाइल तैयार कर ली, इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यभार और पद की जिम्मेदारी दूसरे टीचर को सौंप दी है. शंकतुला भास्कर ने अपनी फाइल खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप दी. खंड शिक्षा अधिकारी ने जैसे ही उनकी डेट ऑफ बर्थ को देखा तो उन्होंने उन्हें बताया कि अभी आपको सत्र लाभ दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी फाइल को लौटा दिया गया. तो इस तरह शंकुतला भास्कर ने गलती से अपनी फाइल जमा करा दी थी जो उन्हें लौटा दी गई. इसके साथ ही अब उन्हे दोवारा ज्वाइन कराया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.