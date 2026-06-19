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रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी में एक और साल बाकी! बरेली में प्रधानाध्यापिका के साथ हुई अजीब घटना, जिम्मेदार कौन?

Bareilly Ajab Gjab News: जब कोई किसी विभाग में अपने पद से रिटायर होता है तो विदाई और विदाई पार्टी का आयोजन किया जाता है. बरेली बेसिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापिका के पद से रिटायरमेंट लेने वाली शकुंतला भास्कर के साथ भी यह हुआ लेकिन जब फाइल खंड अधिकारी को पहुंची तो पता लगा कि उनके रिटायरमेंट में तो अभी एक सत्र यानी पूरा वर्ष पड़ा है. फिर क्या हुआ इस रोचक घटना में आइये जानते हैं.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 19, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:12 PM IST
रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी में एक और साल बाकी! बरेली में प्रधानाध्यापिका के साथ हुई अजीब घटना, जिम्मेदार कौन?
Image Credit: Zee Media Bureau

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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