बरेली में बुलडोजर एक्शन से मचा बवाल, मोहसिन रजा बोले- यह सिर्फ राजनीतिक साजिश

Bareilly Bulldozer Action: इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी सहयोगी मोहसिन रजा के घर पर मंगलवार को बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई.
Bareilly Bulldozer Action Update: बरेली में मंगलवार को बुलडोजर की कार्रवाई ने स्थानीय राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया. इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी माने जाने वाले मोहसिन रजा के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया. इस घटना ने इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है.
मोहसिन रजा का आरोप- राजनीतिक दबाव में कार्रवाई
कार्रवाई के बाद मोहसिन रजा ने इसे पूरी तरह राजनीतिक साजिश करार दिया. उन्होंने कहा कि उनका तौकीर रजा या आईएमसी से कोई संबंध नहीं है. वे 2005 में ही संगठन छोड़ चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के आंवला जिला अध्यक्ष के दबाव में यह बुलडोजर कार्रवाई की गई है.
“पहले भी दर्ज हुईं फर्जी एफआईआर”
मोहसिन रजा ने कहा कि उनके खिलाफ पहले भी फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई थी. यहां तक कि उनके भाई को भी झूठे केस में फंसाया गया. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा कार्रवाई भी उसी साजिश का हिस्सा है.
कोर्ट से मिली राहत, फीस भी जमा
मोहसिन रजा ने बताया कि जिस मकान पर बुलडोजर चलाया गया, उसका नक्शा 1971 का है. उसी समय यह मकान बना था. उन्होंने कहा कि 2024 में उन्हें नोटिस दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी. फिलहाल उन्हें स्टे मिल चुका है और उन्होंने कंपाउंडिंग फीस भी जमा कर दी है. इसकी कॉपी संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई है.
“2005 के बाद तौकीर रजा से कोई नाता नहीं”
उन्होंने साफ किया कि उनका मौलाना तौकीर रजा से कोई लेना-देना नहीं है. “2005 के बाद मैंने उनसे और आईएमसी से दूरी बना ली थी. लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए आज भी मेरा नाम उनसे जोड़ा जाता है,” उन्होंने कहा.
भाजपा जिला अध्यक्ष पर आरोप
मोहसिन रजा ने सीधे-सीधे आंवला के भाजपा जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उन्हीं के इशारे पर पूरी कार्रवाई हुई. उनका कहना है कि यह घटना राजनीतिक दांव-पेंच का हिस्सा है, जिससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है.
प्रशासन की चुप्पी और बढ़ती सियासी गर्मी
इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन घटना के बाद इलाके में तनाव है. राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और लोग अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर गड़ाए हुए हैं.
(एजेंसी इनपुट के साथ)