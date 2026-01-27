Advertisement
Alankar Agnihotri: आधी रात किस डर से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने छोड़ा सरकारी आवास...अलंकार अग्निहोत्री को किससे खतरा?

Bareilly News: बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी नीतियों विशेषकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले पर नाराजगी जताते हुए सोमवार को सेवा से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने घर भी खाली कर दिया.

Last Updated: Jan 27, 2026, 08:10 AM IST
Bareilly News
अजय कश्यप/बरेली: बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार देर रात अपना सरकारी आवास खाली कर दिया. इससे पहले वे जिलाधिकारी अविनाश सिंह आवास पर मिलने पहुंचे. वहां पर वरिष्ठ प्रशासन और पुलिस अधिकारी बातचीत में शामिल रहे. वापस आने पर उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला अधिकारी आवास पर उन्हें 45 मिनट तक बंधक बनाया. किसी तरह छूट कर बाहर आए. 

भय और असुरक्षा बताया कारण
देर रात लगभग 12:15 बजे उन्होंने सरकारी आवास को छोड़ दिया, घर का सामान एक ट्रक में भरकर वहां से रवाना हो गए. सूत्रों के मुताबिक वो अभी बरेली में ही है लेकिन वो कहाँ गए इसको गोपनीय रखा गया.  जाते वक्त उनके समर्थन में लोग नारे बाजी करते नजर आए.

डीएम द्वारा बंधक बनाने की बात को दोहराया
सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि बरेली वासियों का प्यार ले जाएंगे, आवास तो आते-जाते रहेंगे. यह आवास मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि यहां भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है.  उन्होंने डीएम आवास पर बंधक बनाए जाने का आरोप दोहराया और कहा कि कौन ऐसा व्यक्ति था कि जिसने जिलाधिकारी से फोन पर मेरे लिए अपशब्द बोले. मुझे रातभर बंधक बनाने की बात कही.  डीएम से यह सवाल पूछना चाहिए. इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ, इस सवाल पर कहा कि वह हाईकोर्ट तक जाएंगे. यह उनका अधिकार है. लखनऊ से किसका आया था के सवाल पर कहा कि मीडिया खुद पता करे कि डीएम की किससे बात हुई थी.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने की अलंकार अग्निहोत्री से  बात
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बात की. शंकराचार्य बोले कि जो पद सरकार ने दिया था, उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र में हम आपको देने का प्रस्ताव रखते हैं !!

कौन हैं अलंकार अग्निहोत्री?
पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने भले ही सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया हो, पर उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है. अलंकार अग्निहोत्री मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं. जब वो करीब 10 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया था.  पिता के बाद अलंकार तमाम बाधाओं से जूझते हुए सिविल सेवा की तैयारी की थी और पहले ही प्रयास में यूपीपीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी. इसी के साथ वह डिप्टी कलेक्टर बन गए थे. उनकी मां गीता अग्निहोत्री ने कठिन परिस्थितियों में भी उनकी परवरिश और शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी.

उन्होंने कानपुर में ही 12वीं तक की पढ़ाई की.  वह पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रहे. यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में उन्होंने प्रदेश में 21वां स्थान प्राप्त किया था.  इसके बाद उन्होंने IIT-BHU से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बी-टेक किया. वह सिविल सेवा में जाना चाहते थे लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए आईटी कंपनी में कंसल्टेंट की नौकरी की. अलंकार ने करीब 10 साल तक आईटी सेक्टर में कन्सल्टेंसी की जॉब भी की थी

