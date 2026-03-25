घर में नहीं पढ़ सकते सामूहिक नमाज- बरेली मामले पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पुलिस और प्रशासन को बड़ी राहत

Bareilly News: बरेली में घर में सामूहिक नमाज पढ़ने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने इस मामले में दायर हुई याचिका की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि घर में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ सकते हैं. कोर्ट के इस फैसले को बरेली पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. कोर्ट का यह फैसला बरेली जिला अधिकारी और एसएसपी के लिए राहत कैसे है, और ये पूरा विवाद क्या आइये शुरुआत से जानते हैं.

मामला बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के पालपुर गांव का है. जहां से सामूहिक नमाज पढ़ने का विवाद गहराया था. विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय में पालमपुर गांव के एक घर में सामूहिक नमाज पढ़े जाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और कार्रवाई की मांग की थी.

शिकायत में कहा गया था कि गांव में कोई मस्जिद नहीं है. साल 2010 और 2011 में भी कुछ लोगों ने घर में सामूहिक नमाज पढ़ने का प्रयास किया था. उस समय थाना कैंट में आईपीसी की धारा 147 और 153ए के तहत मुकदमे दर्ज किये गए थे. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने उस समय आरोप पत्र भी दाखिल किये थे.

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ताजा मामला 20 और 21 मार्च का बताया जा रहा है. जब गांव के कुछ लोगों ने गुड्डू और बाबू अली के यहां टेंट लगाकर सामूहिक नमाज पढ़ने की कोशिश की. आरोप यह है कि 18 मार्च को गांव में जुलूस निकालकर माहौल खराब करने की भी कोशिश की गई.

ग्रामीणों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 19 मार्च को घर में सामूहिक नमाज पढ़ने के मामले को लेकर थाना कैंट और IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई थी. लेकिन आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. आरोप है कि कार्रवाई के बजाय पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को धमकाया कि अगर नमाज रोकी गई तो उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया जाएगा.

जिसके बाद इस मामले को लेकर दो पक्षों में तनाव का माहौल बन गया था. शिकायतकर्ताओं ने एसएसपी से मामले में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी.

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