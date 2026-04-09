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‘तुम आतंकी संगठन से जुड़े हो…’ 9 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में कैद रहा परिवार, बेटे की सूझबूझ ने बचाए लाखों

Bareilly News: बरेली जिले में एक आठवीं कक्षा के छात्र की सूझबूझ ने उसके पिता के छह लाख रुपये साइबर ठगों से बचा लिए. ठगों ने बेहद शातिर तरीके से उसके माता-पिता को ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर करीब नौ घंटे तक अपने जाल में फंसाए रखा और उन्हें आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का डर दिखाकर मानसिक रूप से दबाव में रखा.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 09, 2026, 12:33 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Bareilly News/अजय कश्यप: उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर आठवीं कक्षा के छात्र की समझदारी की वजह से उसके पिता के छह लाख रुपये ठगने से बच गए. साइबर ठगों ने उसके माता-पिता दोनों को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और नौ घंटे तक आतंकवादी संगठन से संपर्क होने के नाम पर धमकाते रहे. ठगों ने सभी जानकारी भी जुटा ली. बेटे ने रात में ही उनका मोबाइल बंद कराया तो वह ठगों के चंगुल से छूटे. सुबह फोन आन करने पर फिर काल शुरू हुई तो उन्होंने प्रेमनगर थाने में सूचना दी. थाने की साइबर टीम पूरी जांच में जुट गई है.

क्या है पूरा मामला?
प्रेमनगर के सुर्खा निवासी संजय कुमार एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं. उनकी पत्नी भी एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं. बेटा तन्मय आठवीं कक्षा का छात्र है. पुलिस के मुताबिक, संजय के पास दोपहर करीब तीन बजे एक अंजान नंबर से फोन आया. काल करने वाले ने खुद को दिल्ली पुलिस से बात करना बताया.

विदेश से आती करोड़ों की फंडिंग
सबसे पहले उसने संजय को उनकी पत्नी का नाम और नंबर बताया. दोनों चीज सही होने पर उसने कहा कि उनकी पत्नी का नाम आतंकवादी संगठन से जुड़ा है. उनके नाम पर करोड़ों की फंडिंग की गई है. इससे वह घबरा गए, ठगों ने कहा कि, उनके परिवार में कितने लोग हैं तो संजय ने बता दिया

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टीम आ रही गिरफ्तार करने 
इसके बाद सभी को एक ही जगह एकत्र होकर वीडियो काल पर आने को कहा. ठगों ने कहा कि मामला आतंकवाद से जुड़ा है इसलिए उनकी काल को पुणे एटीएस को ट्रांसफर की जा रही है. कुछ देर बाद दूसरे लोगों ने बात करना शुरू किया और संजय की पत्नी के नाम से एक फर्जी वारंट बनाकर वाट्स-एप भेजा. धमकाया कि उनकी एक टीम उन्हें गिरफ्तार करने को आ रही है.

पुलिस के मुताबिक
पुलिस को जब सूचना मिली तो उन्होंने तत्काल ही बैंक खाते की जानकारी मांगकर उसकी सुरक्षा बढ़ाई. संजय और उनके परिवार की काफी देर तक कांउसिलिंग की और उन्हें समझाया कि वह ठग थे. पुलिस के मुताबिक, संजय के खाते में करीब छह लाख रुपये पड़े थे. घटना के बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने प्रेमनगर थाने की साइबर टीम को 10 हजार रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है. 

और पढ़ें: पहले शादी, फिर बेवफाई... प्रेमी ने प्रेमिका और उसके बेटे को बेरहमी से उतारा मौत के घाट,  झांसी में प्यार का खौफनाक अंत!
 

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