बरेली में 'शैतान' को पुलिस ने किया ढेर, 1 लाख के इनामी पर दर्ज थे हत्या समेत 19 मुकदमे

Bareilly News: यूपी पुलिस की अपराध के खिलाफ कार्रवाई जारी है. बरेली जिले में अब एक लाख के इनामी बदमाश शैतान को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया है. फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ.

Last Updated: Oct 09, 2025, 09:02 AM IST
Bareilly encounter: यूपी के बरेली जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक लाख का ईनामी बदमाश डकैत शैतान उर्फ इफ्तेखार उर्फ सोल्जर ढेर हो गया. वह थाना बिथरी चैनपुर से डकैती में फरार थ. उस पर 7 जिलों में 19 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या समेत डकैती के चार केस शामिल हैं. साल 2012 में वह  बाराबंकी से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था.

हेड कॉन्स्टेबल गोली लगने से घायल
बरेली एसपी अनुराग आर्य का जिले में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जरी है. एसओजी और 3 थानों की टीम के साथ बदमाश की मुठभेड़ हुई थी. एनकाउंटर में SOG के हेड कॉन्स्टेबल राहुल गोली लगने से घायल हो गए. एनकाउंटर सुबह तड़के नैनीताल रोड बिलवा पुल के पास हुआ. 

साथी चकमा देकर फरार
बदमाश के पास से एक पिस्टल 32 बोर, 2 मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस 32 बोर, 28 हजार रुपये, मोबाइल , मोटरसाइकल बिना नम्बर प्लेट HF डीलक्स बरामद हुई है. वहीं डकैत का साथी चकमा देकर फरार हो गया. जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

दर्जनों नाम व पते रखकर पुलिस को करता था गुमराह
शातिर डकैत अपना नाम और पता बदलकर पुलिस को गुमराह करता था. उसके दर्जनों नाम और पते सामने आए हैं. इफ्तेखार उर्फ धूम उर्फ लडडे उर्फ सोल्जर उर्फ लोधा उर्फ शैतान उर्फ शाकिर उर्फ रोहित पुत्र सादिक उर्फ साबिक निवासी बरी चौक कादरगंज रोड कासगंज हाल पता जगत बट्टा ग्राम भूपखेड़ी थाना टीला मोड़ जिला गाज़ियाबाद रखा था.

 

 

