Zee UP-Uttarakhandबरेली

Bareilly News: कौन हैं फरमान मियां, बरेली से वॉशिंगटन तक गूंजा जिनका नाम? लगा रहे शोहरत को चार चांद

Bareilly News: अमेरिकी मैगज़ीन फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 इंडिया 2026 की लिस्ट में बरेली के फरमान हसन खान उर्फ फरमान मियां का नाम शामिल किया गया है. फरमान आला हज़रत सोसाइटी के अध्यक्ष और आला हज़रत परिवार से ताल्लुक रखते हैं. वह समाज सेवा और शिक्षा क्षेत्र में अपने योगदान के लिए मशहूर हैं. जानिए उनकी प्रेरणादायक कहानी...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 16, 2026, 09:06 AM IST
Bareilly News
Bareilly News

Bareilly News: अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स 30 अंडर 30 इंडिया ने उन युवाओं की सूची जारी की है, जो गेमचेंजर हैं. फोर्ब्स की सूची से ये साफ हो गया है कि अब नेतृत्व सिर्फ ग्लैमर या कॉरपोरेट तक सीमित नहीं रहा. आस्था, सेवा और परिणाम-प्रभाव के संगम से समाज बदलने वाले बरेली की आला हज़रत सोसाइटी के अध्यक्ष और आला हज़रत परिवार से ताल्लुक रखने वाले फरमान हसन खान उर्फ फरमान मियां को 30 अंडर 30 इंडिया 2026 में शामिल किया गया है.

मुस्लिम युवक को मिली वैश्विक पहचान
फरमान को इस लिस्ट में 30वां स्थान मिला है. यह न सिर्फ बरेली और उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और एक संदेश है कि धरातल पर काम करने वालों को भी वैश्विक पहचान मिल रही है. इसके साथ ही इस सूची में स्थान पाने वाले फरमान हसन खान उर्फ फरमान मियां पहले मुस्लिम युवा हैं, जिन्हें इस कैटेगिरी में शामिल कर उनके समाजसेवा के जज्बे जुनून को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिला है.

क्या करते हैं फरमान मियां?
जानकारी के मुताबिक, फरमान अपनी संस्थाओं के माध्यम से समाज सेवा करते हैं. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग में मदद करते हैं. इतना ही नहीं बीमारों को इलाज की सुविधा भी मुहैया करवाते हैं. जिसके लिए इन्हे भारत गौरव और एम्बेसडर ऑफ पीस की उपाधि से भी नवाज़ा जा चुका है. फ़ोबर्स मैगज़ीन की सूची में नाम के बाद सोसाइटी के लोगों में बेहद खुशी का माहौल देखने को मिल रहा हैं.

फरमान के सम्मानों की लगी कतार
रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2023 में भारत सरकार ने फरमान को भारत गौरव रत्न से नवाज़ा था. इसके अलावा टीबी-मुक्त अभियान में भूमिका के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला अधिकारों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग- हर मंच ने उनके काम को सराहा है. कर्नाटक की भारत यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान को और मजबूत बना दिया है.

किस आधार पर लगी मुहर?
फरमान को फोर्ब्स ने जिन आधार पर लिस्ट में शामिल किया है, उनमें Impact (इलाज से शिक्षा तक, मापनीय नतीजे), Scalability (मॉडल जो देशभर में दोहराया जा सके), Game-Changer (सेवा को इवेंट नहीं, सिस्टम बनाया) और Future Potential (युवा नेतृत्व से बड़ा और लंबा बदलाव) शामिल है.

TAGS

Bareilly NewsForbes 30 Under 30 India 2026Farman Hasan KhanYoung achiever

