Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2973735
Zee UP-Uttarakhandबरेली

तौकीर मियां ने जो किया उसी की सजा मिल रही... निदा खान ने जारी किया वीडियो, समर्थकों पर लगाए गंभीर आरोप

Bareilly News: मौलाना तौकीर की रही बहू निदा खान आजकल चर्चा मे हैं. निदा ने बरेली में हुए बवाल के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बड़ा बयान दिया है. जिसमें मौलाना तौकीर के समर्थकों पर सनसनीखेज आरोप लगाया है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maulana Tauqeer Raza former daughter-in-law
Maulana Tauqeer Raza former daughter-in-law

Bareilly News/अजय कश्यप: बरेली में हुए विवादित बवाल के बाद दरगाह आला हजरत के खानदान की बहू और आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान ने एक वीडियो जारी कर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. निदा खान ने कहा कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मौलाना के समर्थक उन्हें फोन, मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए डराने और चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं.

निदा खान ने बताया कि उनकी शादी दरगाह आला हजरत के खानदान में हुई थी और फिलहाल विवाह से जुड़े मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं. उन्होंने कहा कि जब 26 सितंबर को तौकीर रजा गिरफ्तार हुए, तब वह बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियों के कारण बोल नहीं सकीं.

कौम को गुमराह किया
निदा ने आरोप लगाया कि मौलाना तौकीर ने अपने अनुयायियों को भ्रमित किया और कौम को गुमराह किया. उन्होंने कहा, “तौकीर मियां ने जो किया, उनके साथ वही हो रहा है. वो जेल में हैं, लेकिन उनकी वजह से समाज के कई लोग प्रभावित हुए.” निदा ने यह भी कहा कि तौकीर के खानदान के कई लोग अलग-अलग मामलों में शामिल हैं. अब जब सच्चाई सामने आ रही है, तो उनके समर्थक उन्हें धमकाकर चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

घर से बाहर निकलना भी मुश्किल
निदा खान ने कहा कि मौलाना तौकीर पर की गई कार्रवाई पूरी तरह सही है, लेकिन अब उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अब घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है. महिला सुरक्षा का नामोनिशान नहीं है और जो महिलाएं सच बोलती हैं, उन्हें डराया और धमकाया जाता है.

विदेशों से फंडिंग का आरोप
निदा ने यह भी बताया कि उन्होंने बवाल से पहले मुस्लिम समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर लोगों से प्रदर्शन में न जाने की अपील की थी, जिसके कारण मौलाना के समर्थक उनसे नाराज़ हो गए और परेशान करने लगे. 0थ ही निदा खान ने मुरादाबाद के एक मदरसे में छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगे जाने की घटना पर भी नाराज़गी जताई और इसे शर्मनाक बताया. उन्होंने मौलाना तौकीर पर विदेशों से फंडिंग का आरोप भी लगाया. 

 

TAGS

Bareilly News

Trending news

Bareilly News
तौकीर मियां ने जो किया उसी की सजा मिल रही... निदा खान ने जारी किया वीडियो
Sant Kabir Nagar News
मुझे बचपन से सनातन धर्म पसंद...मुस्लिम युवती ने प्यार की खातिर तोड़ी मजहब की दीवार
Gorakhpur News
गोरखपुर में सरकारी टीचर ने पार कीं बर्बरता की हदें, मासूम को कमरे में बंदकर पीटा
baghpat news
अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ समेत 22 लोगों पर FIR
CM Yogi Adityanath
सीएम योगी का बड़ा फैसला, 30 साल बाद बढ़ेंगे PWD अफसरों के वित्तीय अधिकार
Moradabad news
पहले वर्जिनिटी टेस्ट कराओ, तभी होगी मदरसे में एंट्री...
UP Politics
सपा की ‘पीडीए साइकिल यात्रा’ से पंचायत चुनाव में बिगुल, गांव-गांव पहुंचेगी साइकिल
UP Encounter
यूपी में पुलिस की कई मुठभेड़, हरदोई में 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश घायल
UP roadways
इंतजार कीजिए, जल्द मिलेगी खुशखबरी!यूपी में बुजुर्ग महिलाएं कर सकेंगी बस में फ्री सफर
UP Road Accident
यूपी के कई जिलों में दर्दनाक सड़क हादसे, कई परिवारों में मचा कोहराम