तौकीर मियां ने जो किया उसी की सजा मिल रही... निदा खान ने जारी किया वीडियो, समर्थकों पर लगाए गंभीर आरोप

Bareilly News/अजय कश्यप: बरेली में हुए विवादित बवाल के बाद दरगाह आला हजरत के खानदान की बहू और आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान ने एक वीडियो जारी कर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. निदा खान ने कहा कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मौलाना के समर्थक उन्हें फोन, मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए डराने और चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं.

निदा खान ने बताया कि उनकी शादी दरगाह आला हजरत के खानदान में हुई थी और फिलहाल विवाह से जुड़े मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं. उन्होंने कहा कि जब 26 सितंबर को तौकीर रजा गिरफ्तार हुए, तब वह बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियों के कारण बोल नहीं सकीं.

कौम को गुमराह किया

निदा ने आरोप लगाया कि मौलाना तौकीर ने अपने अनुयायियों को भ्रमित किया और कौम को गुमराह किया. उन्होंने कहा, “तौकीर मियां ने जो किया, उनके साथ वही हो रहा है. वो जेल में हैं, लेकिन उनकी वजह से समाज के कई लोग प्रभावित हुए.” निदा ने यह भी कहा कि तौकीर के खानदान के कई लोग अलग-अलग मामलों में शामिल हैं. अब जब सच्चाई सामने आ रही है, तो उनके समर्थक उन्हें धमकाकर चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं.

घर से बाहर निकलना भी मुश्किल

निदा खान ने कहा कि मौलाना तौकीर पर की गई कार्रवाई पूरी तरह सही है, लेकिन अब उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अब घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है. महिला सुरक्षा का नामोनिशान नहीं है और जो महिलाएं सच बोलती हैं, उन्हें डराया और धमकाया जाता है.

विदेशों से फंडिंग का आरोप

निदा ने यह भी बताया कि उन्होंने बवाल से पहले मुस्लिम समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर लोगों से प्रदर्शन में न जाने की अपील की थी, जिसके कारण मौलाना के समर्थक उनसे नाराज़ हो गए और परेशान करने लगे. 0थ ही निदा खान ने मुरादाबाद के एक मदरसे में छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगे जाने की घटना पर भी नाराज़गी जताई और इसे शर्मनाक बताया. उन्होंने मौलाना तौकीर पर विदेशों से फंडिंग का आरोप भी लगाया.