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दिल, दिमाग, फेफड़ों को दुरुस्त रखना है तो चले जाइए बरेली!

Bareilly News: बरेली कैंटोनमेंट देश का पहला कार्बन निगेटिव छावनी क्षेत्र बन गया है. प्रतिष्ठित संस्थान TERI (द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बरेली छावनी अपने कुल कार्बन उत्सर्जन से कहीं अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अवशोषित कर रही है

Written ByAnurag Mishra
Published: Jul 03, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:47 PM IST
दिल, दिमाग, फेफड़ों को दुरुस्त रखना है तो चले जाइए बरेली!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Anurag Mishra

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इन्हें मीडिया जगत में 25 साल काम करने का अनुभव है. ये विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इनके द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस  ठाकुर, जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस RM लोढ़ा का इंटरव्यू देश और विदेश के सभी प्रमुख चैनलों और अख़बारों ने प्रसारित और प्रकाशित किया था. इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर इन्होंने अवैध हथियारों और आतंकवादियों से जुड़ी ख़बरें की जिसके आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई भी की थी. मधुमिता हत्याकांड सहित देश के कई और भी बड़ी ख़बरों पर इनकी कवरेज काफ़ी पसंद की गई. राजनीतिक विषयों के साथ साथ अपराध सामाजिक एवं आर्थिक विषयों और लोगों के सरोकार से जुड़ी ख़बरों को कवर कर चुके हैं.

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