दिल, दिमाग, फेफड़ों को दुरुस्त रखना है तो चले जाइए बरेली!

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अनुराग मिश्रा: उत्तर प्रदेश का बरेली कैंटोनमेंट देश का पहला कार्बन निगेटिव छावनी क्षेत्र बन गया है. प्रतिष्ठित संस्थान TERI (द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बरेली छावनी अपने कुल कार्बन उत्सर्जन से कहीं अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अवशोषित कर रही है, जिससे यह देशभर के नगर निकायों और कैंटोनमेंट क्षेत्रों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है.
बरेली कैंटोनमेंट 1723 hectare, जिसमें 336.4 हेक्टेयर ज़मीन पर सिर्फ़ वृक्षारोपण और ग्रीन बेल्ट के लिए इस्तेमाल की गई है कि कैंटोनमेंट के कुल जमीन का एक बड़ा हिस्सा इलाके में शुद्ध वायु और पर्यावरण संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया है.
कैंटोनमेंट में 6 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है STP प्लांट. प्लांट की क्षमता 10 लाख लीटर पानी को शुद्ध करने की है इसके अलावा cantt की 7 इमारतों में सोलर पैनल के ज़रिये बिजली सप्लाई की जा रही है अच्छा 7 वॉटर बॉडी एक नदी जिसके जरिये कार्बन उत्सर्जन को कम करने या रोकने का प्रयास किया जा रहा है
TERI द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक कैंटोनमेंट बोर्ड के प्लांटेशन एरिया में यानी कि जिन इलाकों में वृक्षारोपण हुआ है उसमें करीब 51,700 टन कार्बन अवशोषित हो रही है ये हमने मस्ती नहीं रुक गया लगभग 1,89,584 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। इस शोध के जरिए ये साफ पता चलता है कि एक बड़ी मात्रा कार्बन उत्सर्जन की इस इलाक़े में कार्बन सिंक हो रहा है.
कूड़ा प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाली गाडिया सौर उर्जा से या फिर CNG से चल रही है कचरा प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयास कर बरेली छावनी परिषद ने पर्यावरण संरक्षण में अहम सफलता अर्जित की है। यही इसे बनाता है देश का पहला कार्बन निगेटिव छावनी.
टेरी (टीईआरआइ-द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट) के विज्ञानियों ने छावनी क्षेत्र में हर वर्ष 60,000 टन कार्बन डाइआक्साइड के बराबर कार्बन सोखने की क्षमता (कार्बन सिंक) का दावा किया है.
इसके पीछे क्षेत्र में घने जंगल, विशाल हरित पट्टियां (ग्रीन बेल्ट), वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट से हर दिन 35 से 40 टन कचरे से प्रतिदिन ग्रीन एनर्जी (बिजली और बायो-सीएनजी) का उत्पादन कर इसे कार्बन-न्यूट्रल से आगे ले जाकर निगेटिव श्रेणी में लाते हैं.
जल संरक्षण और एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाकर सीवर और नालों के पानी को शोधित किया जा रहा है. टेरी की रिपोर्ट के अनुसार छावनी के पूरे इकोसिस्टम का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया है.
TERI की टीम ने जमीन के ऊपर और नीचे मौजूद बायोमास और मिट्टी के नमूनों की जांच में पाया कि, मिट्टी और घने वृक्षों की उच्च कार्बन सोखने की क्षमता के कारण यह क्षेत्र सालाना 60,000 टन कार्बन डाइआक्साइड वातावरण से कम करता है.
यह मात्रा छावनी द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से कहीं अधिक हैं, जो इसे कार्बन-निगेटिव बनाती है। छावनी परिषद की सीईओ डॉ. तनु जैन के अनुसार नगर निगम और आस-पास के क्षेत्रों से जो प्रदूषित पानी नदियों या तालाबों की ओर जाता है, उसे शुद्ध करने के लिए कैंट बोर्ड ने छह एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाया है, जिससे जलाशयों और नदियों के पानी का शोधन हो रहा.
-डॉ तनु जैन सीईओ, छावनी परिषद बरेली के मुताबिक, इससे छावनी क्षेत्र के सरोवर और सभी प्रमुख नालों के पानी को साफ किया जा रहा है. तनु जैन के मुताबिक छावनी परिषद घरों में पाइपलाइन से बायोगैस (सीबीजी) आपूर्ति की योजना बना रहा जो पीएनजी का विकल्प बनेगा.
छेवनी परिषद ने इसके लिए एक हज़ार से ज़्यादा गायों की क्षमता वाले गौशाला की शिलान्यास रखी है. गौशाला की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी आर्थिक मदद करेगी.
इसके लिए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट से उत्पादित हो रही शुद्ध कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) को सीधे पाइपलाइन के जरिए छावनी क्षेत्र के आवासों और सैन्य क्वार्टरों की रसोई से जोड़ने की रूपरेखा बनाई गई है. इससे घरों में उपयोग होने वाले पारंपरिक एलपीजी सिलेंडरों की निर्भरता को कम होगी और कार्बन फुटप्रिंट में और भी भारी गिरावट आएगी.
60,386 टन CO₂ यानी कार्बन सोख रहा है, जो दर्शाता है कि छावनी अपने उत्सर्जन की तुलना में काफी अधिक कार्बन अवशोषित करती है.
TERI ने बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड में कार्बन उत्सर्जन के शोध के दौरान यह पाया यहां का मॉडल अपनाकर दूसरे कैंटोनमेंट बोर्ड और भारत के दूसरे नगरपालिका क्षेत्र में भी कार्बन उत्सर्जन को बेहद कम किया जा सकता है टेरी ने इस मामले में सरकारों को भी सुझाव के तौर पर यहाँ का मॉडल अपनाने की बात कही है.