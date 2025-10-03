Bareilly High Alert: बरेली में जुमे की नमाज को लेकर हाईअलर्ट, इंटरनेट बंद, चप्पे-चप्पे पर पुलिस…ड्रोन कैमरे

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक बार फिर इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है. जिला प्रशासन ने जुमे की नमाज से पहले अगले 48 घंटों के लिए मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं को निलंबित करने का फैसला लिया है. यह कदम शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज से पहले लिया गया है, ताकि जिले की कानून-व्यवस्था बनी रहे. ड्रोन और आई ट्रिपल सी के कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है. किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 8000 पुलिस की तैनात की गई है.

बरेली- दरगाह आला हजरत, सज्जादानशीन अहसन मियां की अपील बरेली- दरगाह आला हजरत, सज्जादानशीन अहसन मियां ने अपील की है कि सभी मुस्लमान जुम्मे की नमाज पढ़कर अपने-अपने घर को जाएं.. अफवाहों पर ध्यान न दें..बरेली में अमन शांति कायम करने में सभी मुस्लिम सहयोग दें...

जुमे की नमाज को लेकर बरेली में हाई अलर्ट-बरेली में सभी इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं को शनिवार तक बंद किया गया है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है. ये कदम शुक्रवार को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक ऐहतियाती उपाय के तौर पर उठाया गया है. जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. ड्रोन के जरिये निगरानी संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है तथा ड्रोन के जरिये निगरानी की जा रही है. मस्जिदों, प्रमुख चौराहों और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. संवेदनशील इनपुट को देखते हुए खुफिया विभाग को भी अलर्ट किया गया है.

आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद- बीते शुक्रवार को बरेली के कोतवाली क्षेत्र में एक मस्जिद के बाहर करीब 2,000 लोग इकट्ठा हुए थे और पुलिस से झड़प हो गई थी. पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई थीं. यह विवाद मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा बुलाए गए उस विरोध प्रदर्शन के रद्द होने के बाद भड़का था, जो ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद से जुड़ा था.

