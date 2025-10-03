Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2945697
Zee UP-Uttarakhandबरेली

Bareilly High Alert: बरेली में जुमे की नमाज को लेकर हाईअलर्ट, इंटरनेट बंद, चप्पे-चप्पे पर पुलिस…ड्रोन कैमरे

Bareilly News: यूपी के बरेली बवाल के बाद आज (शुक्रवार) जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट किया गया है. इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 03, 2025, 08:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bareilly News
Bareilly News

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक बार फिर इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है. जिला प्रशासन ने जुमे की नमाज से पहले अगले 48 घंटों के लिए मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं को निलंबित करने का फैसला लिया है. यह कदम शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज से पहले लिया गया है, ताकि जिले की कानून-व्यवस्था बनी रहे. ड्रोन और आई ट्रिपल सी के कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है. किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 8000 पुलिस की तैनात की गई है.

बरेली- दरगाह आला हजरत, सज्जादानशीन अहसन मियां की अपील बरेली- दरगाह आला हजरत, सज्जादानशीन अहसन मियां ने अपील की है कि सभी मुस्लमान जुम्मे की नमाज पढ़कर अपने-अपने घर को जाएं.. अफवाहों पर ध्यान न दें..बरेली में अमन शांति कायम करने में सभी मुस्लिम सहयोग दें...

जुमे की नमाज को लेकर बरेली में हाई अलर्ट-बरेली में सभी इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं को शनिवार तक बंद किया गया है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है. ये कदम शुक्रवार को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक ऐहतियाती उपाय के तौर पर उठाया गया है. जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. ड्रोन के जरिये निगरानी संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है तथा ड्रोन के जरिये निगरानी की जा रही है. मस्जिदों, प्रमुख चौराहों और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. संवेदनशील इनपुट को देखते हुए खुफिया विभाग को भी अलर्ट किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद- बीते शुक्रवार को बरेली के कोतवाली क्षेत्र में एक मस्जिद के बाहर करीब 2,000 लोग इकट्ठा हुए थे और पुलिस से झड़प हो गई थी. पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई थीं. यह विवाद मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा बुलाए गए उस विरोध प्रदर्शन के रद्द होने के बाद भड़का था, जो ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद से जुड़ा था.

बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद के चलते दशहरा और दुर्गा पूजा पर प्रशासन का फैसला

 

TAGS

BareillyBareilly high alertBareilly NewsBareilly internet service bannedBareilly latest newsi love mohammad poster row

Trending news

agra latest news
Agra: मूर्ति विसर्जन के दौरान 11 लोग नदी में डूबे,3 की मौत,4 बचाए गए, रेस्क्यू जारी
weather in uttarakhand
नैनीताल समेत कई जिलों में झमाझम बारिश, बिजली कड़कने का खतरा, जानें आज IMD की चेतावनी
Greater Noida Airport
नोएडा एयरपोर्ट पर एक साथ खड़े हो सकेंगे 1200 वाहन, कार, बस व ट्रेन सुविधा भी मिलेगी
Ghaziabad latest news
यूपी के इस जिले में जमीन और घर खरीदना 40% तक होगा महंगा, बढ़ने वाले हैं सर्किल रेट
Chandauli News
प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर गोली मारी, चीख-पुकार से गूंज उठा इलाका
Bareilly latest news
बरेली में 48 घंटे इंटरनेट बंद, 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद के चलते लिया फैसला
jaunpur news
75 साल के दूल्हे की सुहागरात के बाद मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुला बड़ा राज
Jhansi News
बेटियों ने पिता को दिया कंधा और कियाअंतिम संस्कार… वजह सुनकर भर आएंगी आंखें!
Chandauli News
पंप कैनाल न चला तो इसी से होगी बात...चप्पल दिखाकर पूर्व सपा विधायक ने दी चेतावनी
lakhimpur kheri news
1 दिन की कोतवाल बनी ये लड़की, कुर्सी पर बैठते ही एक्शन में दिखी,समस्या सुन किए फैसले
;