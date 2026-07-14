IAS बनकर रचाई शादी, फिर करोड़ों के सपने और धमकियों का खेल! बरेली में फर्जी अफसर निकली दुल्हन गिरफ्तार

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अजय कश्यप/बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी बताकर शादी करने और बाद में पति व उसके परिवार को कथित रूप से ठगी व धमकियों का शिकार बनाने का मामला सामने आया है. फरीदपुर पुलिस ने आरोपी महिला को बदायूं से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
IAS अधिकारी होने का दावा कर रचाई शादी
फरीदपुर क्षेत्र के पचौमी गांव निवासी अभिषेक ने अपनी शिकायत में बताया कि फरवरी 2025 में उसकी शादी बदायूं जिले की रहने वाली साधना से हुई थी. आरोप है कि शादी से पहले महिला ने खुद को IAS अधिकारी बताया था. उसके परिजनों ने भी यह भरोसा दिलाया कि न्यायालय में लंबित मामला समाप्त होते ही उसकी नियुक्ति हो जाएगी. इसी विश्वास में विवाह संपन्न हुआ.
फर्जी दस्तावेज, सोशल मीडिया और लाखों के जेवर का आरोप
शिकायत के मुताबिक, महिला ने अपनी पहचान मजबूत दिखाने के लिए कथित तौर पर फर्जी प्रमाणपत्र, प्रशंसा पत्र और सोशल मीडिया पर कई भ्रामक पोस्ट साझा किए थे. शादी के बाद उसने कोर्ट केस और नियुक्ति का हवाला देकर परिवार के सोने-चांदी के जेवर और अन्य कीमती सामान अपने कब्जे में ले लिया. आरोप है कि बाद में उसने पति पर जमीन बेचकर अस्पताल बनवाने और बड़ी रकम देने का दबाव भी बनाया.
धमकियां, ब्लैकमेल और हत्या के प्रयास का आरोप
पीड़ित का कहना है कि विरोध करने पर महिला ने कथित तौर पर अपने प्रभाव का डर दिखाते हुए झूठे मुकदमों में फंसाने, जेल भिजवाने और जान से मारने की धमकियां दीं. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने पति का गला दबाकर हत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पति ने यह भी दावा किया है कि महिला ने उससे करीब 40 लाख रुपये की मांग की थी.
पुलिस जांच जारी, कई पहलुओं की पड़ताल
फरीदपुर पुलिस के अनुसार, पति की शिकायत पर मामला दर्ज करने के बाद जांच की गई और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया. अब पुलिस उसके शैक्षणिक प्रमाणपत्रों, नौकरी के दावों, सोशल मीडिया गतिविधियों और कथित ठगी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले ने इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.