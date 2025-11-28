नाम बदला, धर्म और पता भी...36 साल बाद गिरी नकाब, बॉलीवुड की थ्रिलर स्किप्ट भी शातिर अपराधी ने कर दी थी फेल!

Bareilly News/अजय कश्यप: कभी बॉलीवुड की फिल्मों में दिखने वाले किस्से, अपराध के बाद नाम, पहचान और धर्म बदलकर नई जिंदगी शुरू करना अब हकीकत में सामने आया है. बरेली पुलिस ने 36 वर्षों से फरार चल रहे हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पुलिस और अदालत से बचने के लिए न सिर्फ अपना नाम और पता बदला, बल्कि धर्म परिवर्तन कर नई पहचान के साथ जिंदगी जी रहा था.

क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला बरेली के थाना प्रेम नगर क्षेत्र से जुड़ा है. आरोपी प्रदीप कुमार सक्सेना पर वर्ष 1980 के दशक में थाना शाही क्षेत्र में हत्या (धारा–302) और चोरी (धारा–379) के गंभीर मामले दर्ज हुए थे. लंबे समय तक अदालत में पेश न होने के चलते उस पर वारंट जारी था. वह पुलिस को चकमा देकर गायब हो गया और अगले तीन दशक तक उसका कोई पता नहीं चला.

नाम भी बदला, धर्म और पता भी

जांच में सामने आया कि प्रदीप ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पहचान पूरी तरह बदल दी. उसने मुस्लिम धर्म अपनाकर अपना नया नाम अब्दुल रहीम उर्फ सक्सेना ड्राइवर रख लिया और मुरादाबाद के मोहल्ला करूला में ड्राइविंग कर अपनी रोजी-रोटी चलाने लगा. उसे लगा कि अब पुलिस कभी उसे ढूंढ नहीं पाएगी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सक्रिय हुई पुलिस

16 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट ने आरोपी को चार सप्ताह के भीतर गिरफ्तार कर CJM बरेली के समक्ष पेश करने का आदेश दिया. आदेश मिलते ही एसएसपी अनुराग आर्य ने सीओ नगर प्रथम आशुतोष शिवम के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की. जांच टीम ने पहले आरोपी के पैतृक कस्बे शाही में दबिश दी, जहां पता चला कि प्रदीप लगभग 30–36 साल पहले ही घर छोड़ चुका था. इसके बाद पुलिस ने उसके भाई सुरेश बाबू से जानकारी जुटाई, जो किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला साहूकारा में रहता है. सुरेश और उसकी पत्नी ने बताया कि प्रदीप अब मुस्लिम धर्म अपना चुका है और मुरादाबाद में रहता है. यही सुराग निर्णायक साबित हुआ.

36 साल बाद अंततः गिरफ्तारी

पुलिस टीम ने मुरादाबाद के मोहल्ला करूला में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. एसपी सिटी मानुष पारिख ने बताया कि आरोपी लंबे समय से पहचान छुपाकर फरार चल रहा था, लेकिन सतत जांच और टीमवर्क के चलते आखिरकार उसे पकड़ लिया गया. फरार आरोपी को अब जल्द ही अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां 36 साल पुराना मामला फिर से खुलकर सामने आएगा. दशकों बाद सामने आई यह गिरफ्तारी इस बात का उदाहरण है कि कानून से बचना आसान नहीं, चाहे कितने ही साल क्यों न बीत जाएं.

