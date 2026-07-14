/बरेली: पुलिस हिरासत में युवक का हाथ गंभीर रूप से घायल, परिजनों ने लगाए बर्बरता के आरोप; पुलिस ने बताई दूसरी कहानी

बरेली/अजय कश्यप: बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत के दौरान एक युवक का दाहिना हाथ गंभीर रूप से कट जाने का मामला सामने आया है. युवक एसआरएमएस अस्पताल में भर्ती है. घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर बर्बरता और लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि युवक ने नशे की हालत में खुद ही थाने में लगे शीशे पर हाथ मार दिया था, जिससे यह हादसा हुआ.