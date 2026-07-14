/बरेली: पुलिस हिरासत में युवक का हाथ गंभीर रूप से घायल, परिजनों ने लगाए बर्बरता के आरोप; पुलिस ने बताई दूसरी कहानी

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बरेली/अजय कश्यप: बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत के दौरान एक युवक का दाहिना हाथ गंभीर रूप से कट जाने का मामला सामने आया है. युवक एसआरएमएस अस्पताल में भर्ती है. घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर बर्बरता और लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि युवक ने नशे की हालत में खुद ही थाने में लगे शीशे पर हाथ मार दिया था, जिससे यह हादसा हुआ.
चंदपुर बिचपुरी गांव निवासी अनिल के परिजनों के मुताबिक, वह शाम को ड्यूटी से लौट रहा था. रास्ते में गांव की एक महिला पैदल जा रही थी. अनिल ने उसे बाइक से घर छोड़ने की बात कही, लेकिन महिला ने इसे गलत समझते हुए डायल-112 पर छेड़छाड़ की शिकायत कर दी. सूचना मिलने पर पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची और रात में अनिल को घर से थाने ले गई.
अनिल की मां लज्जावती का आरोप है कि जब परिवार के लोग रात में बेटे के बारे में जानकारी लेने थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की और वहां से भगा दिया. अगले दिन सुबह दोबारा जाने पर पुलिस ने बताया कि अनिल को हल्की चोट लगी है. इसके बाद पुलिस परिजनों को भोजीपुरा स्थित एसआरएमएस अस्पताल लेकर पहुंची.
अस्पताल पहुंचकर परिजनों के होश उड़ गए. उनका आरोप है कि अनिल खून से लथपथ था और उसका दाहिना हाथ बुरी तरह कट चुका था. डॉक्टरों ने बताया कि रात करीब दो बजे से उसका ऑपरेशन किया गया है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने हाथ काटने की बात कही थी, लेकिन मां ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया. फिलहाल युवक का इलाज जारी है.
सीओ ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर अनिल के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही हिरासत में घायल होने की घटना की भी निष्पक्ष जांच कराई जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जबकि परिजन पूरे मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
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