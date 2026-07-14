Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /बरेली
  • /बरेली: पुलिस हिरासत में युवक का हाथ गंभीर रूप से घायल, परिजनों ने लगाए बर्बरता के आरोप; पुलिस ने बताई दूसरी कहानी

बरेली: पुलिस हिरासत में युवक का हाथ गंभीर रूप से घायल, परिजनों ने लगाए बर्बरता के आरोप; पुलिस ने बताई दूसरी कहानी

बरेली के बिथरी चैनपुर थाने में पुलिस हिरासत के दौरान एक युवक का हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि युवक ने नशे की हालत में खुद शीशे पर हाथ मार लिया था. मामले की जांच जारी है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 14, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:22 PM IST
बरेली: पुलिस हिरासत में युवक का हाथ गंभीर रूप से घायल, परिजनों ने लगाए बर्बरता के आरोप; पुलिस ने बताई दूसरी कहानी
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान
Lucknow news27 min ago
2
Farrukhabad news29 min ago
3
Lucknow Metro31 min ago
4
Agra News44 min ago
5
Azamgarh news59 min ago