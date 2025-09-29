बरेली में पोस्टर विवाद के बाद एक्शन मोड में प्रशासन, 38 अवैध दुकानें होंगी सील, दुकानदारों को अल्टीमेटम

Bareilly poster controversy: उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में हुए पोस्टर विवाद के बाद अब नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. सोमवार को नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र पहुंची और यहां मजार के पीछे बनी दुकानों पर लाल क्रॉस का निशान लगा दिया.

दुकानों को खाली करने का अल्टीमेटम

नगर निगम की टीम ने 38 दुकानों को चिन्हित करते हुए दुकानदारों को तुरंत जगह खाली करने का निर्देश दिया. टीम ने साफ कहा कि ये दुकानें अतिक्रमण कर बनाई गई हैं और जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दुकानें खाली नहीं की गईं तो जल्द ही सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम का बयान

नगर निगम कर्मचारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चिन्हित की गई सभी दुकानें अतिक्रमण कर बनाई गई हैं. उन्होंने बताया कि पहले चरण में दुकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया है और उसके बाद सीलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी. अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध कब्जा हटाने के लिए यह कदम जरूरी है.

दुकानदारों की दिक्कतें

नगर निगम की इस कार्रवाई से दुकानदारों में अफरा-तफरी का माहौल है. कई दुकानदारों ने शिकायत की कि उन्हें बहुत कम समय दिया गया है. उनका कहना है कि सामान हटाने के लिए कुछ दिन का वक्त मिलना चाहिए. एक दुकानदार ने कहा कि वे केवल किराएदार हैं और इमारत पर पहले से ही कोर्ट का स्टे ऑर्डर लगा हुआ है. उन्होंने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध नहीं किया, बल्कि यह मांग रखी कि उन्हें अपना सामान सुरक्षित निकालने का समय दिया जाए.

विवादित पोस्टर की पृष्ठभूमि

बरेली में यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शहर में तनाव फैल गया था. उस दौरान ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे पोस्टर लेकर भीड़ ने प्रदर्शन किया था. इसके चलते स्थिति बिगड़ गई और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा.

मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी

तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया और इस मामले में मौलाना तौकीर रजा को भी गिरफ्तार कर लिया. पोस्टर विवाद के बाद माहौल को नियंत्रित करने और शहर में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रशासन ने तेजी दिखाई. अब उसी क्रम में अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है.

प्रशासन का संदेश

नगर निगम और पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई का संदेश साफ है.. कानून से खिलवाड़ करने वालों पर अब सख्त रवैया अपनाया जाएगा. पोस्टर विवाद और उसके बाद बने हालात ने प्रशासन को चौकन्ना कर दिया है. अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान और तेज होने की संभावना है.

