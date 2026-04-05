बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े टैंकर से टकराई बोलेरो, 4 की मौत

Bareilly road accident/अजय कश्यप: उत्तर प्रदेश के बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया. बड़ा बाइपास पर परधौली तिराहे के पास तेज रफ्तार बोलेरो कार सड़क किनारे खड़े टैंकर से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए. हादसे के तुरंत बाद पीछे से आ रही एक बाइक भी बोलेरो में जा घुसी, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पहले से खड़ा था दुर्घटनाग्रस्त टैंकर

बताया जा रहा है कि शनिवार को इसी स्थान पर शीरे से भरे टैंकर और रोडवेज बस की टक्कर हुई थी. हादसे के बाद टैंकर मौके पर ही खड़ा था, जिसे हटाया नहीं गया. इसी लापरवाही के चलते रविवार को एक और बड़ा हादसा हो गया.

दो मृतकों की हुई पहचान

हादसे में बाइक सवार अटा कायस्थान निवासी 45 वर्षीय साहबजाद खान और 65 वर्षीय मुम्तयाज खान की मौत हो गई. दोनों मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहे थे. इसके अलावा बोलेरो सवार दो अन्य लोगों की भी जान चली गई, जिनकी पहचान अभी नहीं हो सकी है.

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बच्चे समेत कई घायल

हादसे में बच्चों समेत तीन लोग घायल हुए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. प्राथमिक जांच में सड़क किनारे खड़े टैंकर को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है.

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