/स्कॉर्पियो को बेकाबू टैंकर ने मारी टक्कर, 3 यात्रियों की मौके पर मौत; लखीमपुर खीरी से पंजाब जा रहे थे कार सवार

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बरेली: उत्तर प्रदेश में गुरुवार को बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. कार सवार लोग लखीमपुर खीरी के पीलिया से पंजाब जा रहे थे. स्कॉर्पियो में सवार एक अन्य यात्री की हालत गम्भीर ईलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक्सीडेंट की सूचना पर एसपी उत्तरी, सीओ इंस्पेक्टर समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. हादसा नबाबगंज थाना क्षेत्र के इनायतपुर के पास हुआ.
इनायतपुर के पास स्कॉर्पियो और कैंटर की आमने-सामने भिड़ंत
पहला हादसा बरेली जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के इनायतपुर गांव के पास हुआ. जानकारी के अनुसार, लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र से कुछ लोग स्कॉर्पियो वाहन में सवार होकर पंजाब के लुधियाना जा रहे थेयात्रा के दौरान इनायतपुर के पास सामने से आ रहे एक कैंटर से स्कॉर्पियो की सीधी टक्कर हो गई.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. दुर्घटना में तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद आसपास के लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी.
घायल का अस्पताल में इलाज
सूचना मिलते ही नवाबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को वाहन से बाहर निकाला. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बरेली रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है. इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो चालक सुरक्षित बच गया.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है. मामले की विस्तृत जांच जारी है.
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