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Bareilly News/अजय कश्यप: लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. शाहजहां पुर के तिलहर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक से पीछे से टकरा गई. इस भीषण हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद भड़के रोडवेज के संविदा चालकों और परिचालकों ने बरेली में चक्का जाम कर बस सेवा पूरी तरह ठप कर दी है.
देर रात 1:40 बजे हुआ हादसा
यह हादसा बुधवार देर रात करीब 1:40 बजे तिलहर क्षेत्र के गांव धनेली पल्तू के पास हुआ. बताया जा रहा है कि रोहिलखंड डिपो की बस दिल्ली की तरफ जा रही थी, तभी आगे चल रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए. रफ्तार तेज होने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और 30 वर्षीय बस चालक प्रमोद की मौके पर ही मौत हो गई.
पुलिस ने शुरू किया राहत कार्य
हादसे की सूचना मिलते ही 112 पीआरवी और स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने मृतक चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
बरेली में भड़का आक्रोश, चालकों ने लगाए गंभीर आरोप
हादसे की खबर मिलते ही बरेली में रोडवेज के संविदा चालकों और परिचालकों में भारी आक्रोश फैल गया. सुबह होते ही कर्मचारियों ने बस सेवा ठप कर दी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. चालकों का आरोप है कि परिवहन निगम के नियमानुसार लंबे रूट की बसों में दो चालक होने चाहिए. लेकिन इस बस में केवल एक ही चालक (प्रमोद) ड्यूटी पर था. रात के समय नींद की झपकी आने और थकान के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें प्रमोद को अपनी जान गंवानी पड़ी. अधिकारियों की संवेदनहीनता प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी किसी रोडवेज अधिकारी ने न तो उनका फोन उठाया और न ही कोई सुध लेने अस्पताल या मौके पर पहुंचा.
समझाने का प्रयास जारी
डिपो पर चालकों के हंगामे और चक्का जाम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और रोडवेज के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. गुस्साए चालकों को समझाने-बुझाने और बस सेवा को दोबारा बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कर्मचारी सुरक्षा और नियमों की अनदेखी को लेकर अड़े हुए हैं.