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हाईवे पर ट्रक से टकराई रोडवेज बस, चालक की मौत; विरोध में बरेली में चालकों ने ठप की बस सेवा

शाहजहांपुर के तिलहर में लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर रोडवेज बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें चालक प्रमोद की मौत हो गई. हादसे के विरोध में बरेली में संविदा चालकों और परिचालकों ने बस सेवा ठप कर दी.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 11, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:01 PM IST
हाईवे पर ट्रक से टकराई रोडवेज बस, चालक की मौत; विरोध में बरेली में चालकों ने ठप की बस सेवा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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