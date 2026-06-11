बरेली में भड़का आक्रोश, चालकों ने लगाए गंभीर आरोप

हादसे की खबर मिलते ही बरेली में रोडवेज के संविदा चालकों और परिचालकों में भारी आक्रोश फैल गया. सुबह होते ही कर्मचारियों ने बस सेवा ठप कर दी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. चालकों का आरोप है कि परिवहन निगम के नियमानुसार लंबे रूट की बसों में दो चालक होने चाहिए. लेकिन इस बस में केवल एक ही चालक (प्रमोद) ड्यूटी पर था. रात के समय नींद की झपकी आने और थकान के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें प्रमोद को अपनी जान गंवानी पड़ी. अधिकारियों की संवेदनहीनता प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी किसी रोडवेज अधिकारी ने न तो उनका फोन उठाया और न ही कोई सुध लेने अस्पताल या मौके पर पहुंचा.