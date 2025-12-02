बरेली–मुरादाबाद में कब पड़ेगा ‘किट-किटाने वाला जाड़ा’? IMD अलर्ट से जानिए ठंड की असली दस्तक

Bareilly Weather,muradabad Weather,sambhal Today: मौसम विभाग के अनुसार यूपी में आज पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है. सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है. दिन चढ़ने के साथ ही यह छंट जाएगा. जिसके बाद धूप के कारण सर्दी का असर कम हो जाएगा. लेकिन शाम ढलते ही तापमान में गिरावट आएगी और एक बार फिर ठंड का एहसास बढ़ जाएगा.

कैसा रहेगा आज बरेली का मौसम

बरेली में आज यानी मंगलवार को न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की कयास लगाये जा रहे है. अगर हम हवा की बात करें तो हवा की गति 10.8 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार को तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 17 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 17.1 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 18 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 18 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को 18.4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

मौसम हाल संभल से जानें

आज यानी मंगलवार को न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की सम्भवना है. संभल में दिन के दौरान तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में यह 12.8 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है.संभल में हवा की गति 9.4 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है। साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार को तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 16.5 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 16.7 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 17.7 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 17.7 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को 18 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है.

2 दिसंबर को मुरादाबाद का मौसम जानें

मुरादाबाद में आज मंगलवार को न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद. दिन के दौरान तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में यह 12.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है.मुरादाबाद में हवा की गति 10.4 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार को तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 16.3 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 16.6 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 17.4 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 17.4 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को 17.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है

