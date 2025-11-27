Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3019813
Zee UP-Uttarakhandबरेली

बरेली-मुरादाबाद में सुबह की शुरुआत 'धुंधली', नवंबर के अंत में ठंड ने फिर पकड़ी रफ्तार; जानें मौसम को लेकर ताजा अपडेट

Up Me Aaj Ka Mausam : उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान गिरने से अब रात में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. अब सूरज ढलते ही ठंड का प्रहार शुरू हो जा रहा है. हालांकि अभी कई भी भीषण ठंड नहीं पड़ना शुरू हुई है.  लेकिन ठंड का आगाज हो गया है.ज्यादा असर अभी रात तक ही ठंड तक ही सीमित है.ऐसे में आइये जानते है बरेली से लेकर संभल तक के मौसम का हाल.... 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 27, 2025, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo credit gemini
AI Photo credit gemini

उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट शुरू हो गई है. सबसे तेजी में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है.  फिलहाल कई जिलों में 7.5℃ के आसपास न्यूनतम तापमान पहुंच गया है.  इससे इन जिलों में रात के समय ठीक-ठाक ठंड पड़ रही है.

बरेली  में कैसा रहेगा तापमान?
बरेली में हवा की गति 5.8 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 19.3 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 17.8 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 17.7 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 17.4 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आज यानी गुरुवार का न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. 

संभल का मौसम
वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार, 0-50 का AQI 'अच्छा', 50-100 'संतोषजनक होगा। संभल में हवा की गति 5 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. संभल में हवा की गति 5 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है। साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 19 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 17.4 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 17.4 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 16.9 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को 16.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.संभल में आज गुरुवार को न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है

Add Zee News as a Preferred Source

मुरादाबाद का मौसम और वायु गुणवत्ता
मुरादाबाद में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है अगर हवा की बात करें तो मुरादाबाद में हवा की गति 4.7 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. 

यह भी पढ़ें : Gorakhpur Weather Update:पूर्वी यूपी में ठंड के टार्चर के लिए हो जाएं तैयार! देवरिया से वाराणसी तक कोहरे से ढके रहेंगे; ये है मौसम का नया अलर्ट 
 

 

TAGS

bareilly weathermuradabad Weathersambhal Weather Today

Trending news

Kanpur Weather
ठिठुरने के लिए हो जाओ तैयार !कानपुर में रिकॉर्डतोड़ ठंड, जानिए मौसम का ताजा अपडेट
Amritsar Garib Rath Express
गोंडा रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, 6 से ज्यादा ट्रेनें रुकी; यात्रियों का जमावड़ा
Neha Singh Rathore
कहां लापता हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर? यूपी के दो राज्यों की पुलिस कर रही तलाश
Car Accident in Jaunpur
Jaunpur में दर्दनाक हादसा, बारातियों से भरी कार खाई में गिरी, 3 की मौत और 6 घायल
gorakhpur bike theft case
महिला निगरानी करती रही, दो लड़कियां आई और बाइक का हैंडल खोला; फिर लेकर हो गई फुर्र
gorakhpur rain alert
पूर्वी UP में ठंड के टॉर्चर के लिए हो जाएं तैयार! कोहरे से ढके रहेंगे ये जिले
Uttarakhand Cold Wave Alert
टिहरी से मुक्तेश्वर तक तेजी से लुढ़का पारा, गंगोत्री में नदी-झरने जमकर हुए बर्फ
UP Rain Alert
UP में बर्फीली हवाओं का टॉर्चर! इन जिलों में जमकर पड़ रहा कोहरा, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
UP BJP
UP BJP जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान, मेरठ-हापुड़ से लेकर कौशांबी तक देखें लिस्ट
prayagraj news
551 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई...यूपी के इस रेलवे स्टेशन ने लगाई लंबी छलांग