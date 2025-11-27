बरेली-मुरादाबाद में सुबह की शुरुआत 'धुंधली', नवंबर के अंत में ठंड ने फिर पकड़ी रफ्तार; जानें मौसम को लेकर ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट शुरू हो गई है. सबसे तेजी में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में मौसम में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है. फिलहाल कई जिलों में 7.5℃ के आसपास न्यूनतम तापमान पहुंच गया है. इससे इन जिलों में रात के समय ठीक-ठाक ठंड पड़ रही है.

बरेली में कैसा रहेगा तापमान?

बरेली में हवा की गति 5.8 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 19.3 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 17.8 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 17.7 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 17.4 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आज यानी गुरुवार का न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.

संभल का मौसम

वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार, 0-50 का AQI 'अच्छा', 50-100 'संतोषजनक होगा। संभल में हवा की गति 5 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. संभल में हवा की गति 5 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है। साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 19 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 17.4 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 17.4 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 16.9 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को 16.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.संभल में आज गुरुवार को न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है

Add Zee News as a Preferred Source

मुरादाबाद का मौसम और वायु गुणवत्ता

मुरादाबाद में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है अगर हवा की बात करें तो मुरादाबाद में हवा की गति 4.7 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है.

यह भी पढ़ें : Gorakhpur Weather Update:पूर्वी यूपी में ठंड के टार्चर के लिए हो जाएं तैयार! देवरिया से वाराणसी तक कोहरे से ढके रहेंगे; ये है मौसम का नया अलर्ट

