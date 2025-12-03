यूपी में जाड़े की दस्तक तेज! बरेली–मुरादाबाद में ठंडी हवा ने मारी ऐसी काट कि घरों में दुबक गए लोग

Bareilly Weather,muradabad Weather,sambhal Today: यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में यहां तेजी से तापमान में गिरावट आ सकती है. 7 दिसंबर तक प्रदेश के किसी भी हिस्से में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. ऐसे में आइये जानते है बरेली से लेकर संभल तक के मौसम का हाल....
Bareilly Weather,muradabad Weather,sambhal Today: मौसम विभाग के अनुसार यूपी में आज पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है. सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है. दिन चढ़ने के साथ ही यह छंट जाएगा. जिसके बाद धूप के कारण सर्दी का असर कम हो जाएगा. लेकिन शाम ढलते ही तापमान में गिरावट आएगी और एक बार फिर ठंड का एहसास बढ़ जाएगा.
कैसा रहेगा आज बरेली का मौसम
बरेली में हवा की गति 9.7 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार को तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 16.8 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 17.3 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 17.7 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 18.1 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 17.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा वही बरेली में आज बुधवार को न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.
मौसम हाल संभल से जानें
ऐसा अनुमान है कि संभल में आज बुधवार न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की कयास लगाये जा रहे है.वही हवा की गति 9.4 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार को तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 16.3 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 17.2 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 17.7 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 18 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 17.3 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
2 दिसंबर को मुरादाबाद का मौसम जानें
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज बुधवार न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है.वही हवा की गति 9.7 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार को तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 16.3 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 16.9 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 17.4 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को 17.7 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 16.8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
