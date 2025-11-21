Advertisement
Zee UP-Uttarakhandबरेली

ब्रेनवॉश कर अंबरीश से बनाया रजा! बरेली में धर्म परिवर्तन करने का चौंकाने वाला मामला, लगाए ये आरोप

Bareilly news: बरेली में धर्म परिवर्तन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. विशारतगंज क्षेत्र के रहने वाले एक फार्मासिस्ट ने आरोप लगाया है कि उसे पहले दोस्ती के जाल में फंसाया गया, फिर धीरे-धीरे ब्रेनवॉश कर इस्लाम में शामिल किया गया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:16 AM IST
Bareilly News
Bareilly News

बरेली/अजय कश्यप: बरेली में धर्म परिवर्तन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. विशारतगंज क्षेत्र के रहने वाले एक फार्मासिस्ट ने आरोप लगाया है कि उसे पहले दोस्ती के जाल में फंसाया गया, फिर धीरे-धीरे ब्रेनवॉश कर इस्लाम में शामिल किया गया. पीड़ित को मस्जिद ले जाकर कलमा पढ़वाया गया, गौमांस खिलाया गया और फिर मुंबई ले जाकर उसके नाम पर 14 बैंक खाते खुलवाकर साइबर फ्रॉड में फंसा दिया गया. अब पीड़ित ने SSP से गुहार लगाई है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

विशारतगंज वार्ड नंबर 7 निवासी अम्बरीष गोस्वामी ने बताया कि 2023 में उन्होंने शहबाजपुर में एक मेडिकल शॉप किराए पर ली थी. दुकान के मकान मालिक का भतीजा समीर पुत्र नसीर अहमद अक्सर दुकान पर आने लगा. बातचीत बढ़ी तो समीर परिवार के साथ मिलकर बार-बार हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करता और इस्लाम की खूबियां गिनाता. पीड़ित के अनुसार समीर और उसके घरवाले हर गुरुवार नियाज़ का खाना लाते थे और उसे खिलाते थे. 

नाम बदलकर रखा रजा
धीरे-धीरे उन्होंने उसका माइंड वॉश करना शुरू कर दिया. अम्बरीष ने बताया कि कुछ ही महीनों में वह उनके प्रभाव में इतना आ गया कि पूजा-पाठ तक बंद कर दिया. पीड़ित ने बताया कि 4-5 महीने बाद समीर उसे मस्जिद ले जाने लगा. वहां मौलाना के सामने उसे कलमा पढ़वाया गया- ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मदुर रसूलल्लाह…. इसके बाद उसका नाम बदलकर ‘रजा’ रख दिया गया. वह 2023 से अब तक लगातार जुम्मे की नमाज पढ़ने भी जाता रहा.

पीड़ित के अनुसार धर्म परिवर्तन के बाद समीर ने उसे अपने दोस्त साहिल से मिलवाया और कहा कि मुंबई में ऑनलाइन बिजनेस से अच्छी कमाई होगी. इसके बाद समीर, साहिल और उनकी गैंग उसे मुंबई ले गई. वहां आसिफ खान और अनस कुरैशी पुत्र हबीब कुरैशी नाम के लोगों ने उसके नाम पर 14 बैंक खाते खुलवाए और उनकी एक्सेस अपने पास रख ली. कुछ समय बाद इन्हीं खातों से साइबर फ्रॉड हुआ और जुलाई में पश्चिम बंगाल पुलिस ने अम्बरीष को साइबर क्राइम के केस में गिरफ्तार कर लिया.

बरेली लौटकर की शिकायत
वह तीन महीने जेल में रहा और बाद में जमानत पर बाहर आया. बरेली लौटने पर पीड़ित ने SSP को पूरे मामले की लिखित शिकायत दी. SSP के निर्देश पर पुलिस ने समीर और इमरान (महक कम्यूनिकेशन का संचालक) को गिरफ्तार किया. लेकिन पीड़ित का आरोप है कि जब केस विशारतगंज थाने भेजा गया तो वहां कुछ पुलिसकर्मियों ने आरोपियों से पैसे लेकर मामले में लीपापोती की और गंभीरता से जांच नहीं की.

पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप
अम्बरीष का आरोप है कि समीर और उसके साथियों ने उसे कहा कि इस्लाम अपनाओ, शादी करवा देंगे, पैसे भी खूब कमाओगे. डॉक्टर की प्रैक्टिस से ज्यादा कमाई ऑनलाइन बिजनेस में बताई गई. शादी का लालच भी दिया गया, लेकिन कभी कोई लड़की नहीं दिखाई गई. पीड़ित का कहना है कि नियाज़ के बहाने जो मांस दिया जाता था, वह खाता था लेकिन उसे पता नहीं होता था कि वह किसका है. बाद में शक हुआ कि उसे गौमांस भी खिलाया गया.

ब्रेनवॉश कर धर्म परिवर्तन का आरोप
परिवार इस बात से अनजान रहा. बाद में जब गिरफ्तारी हुई और पूरी सच्चाई सामने आई तब परिवार को पूरे खेल का पता चला. पीड़ित ने आरोप लगाया कि यह पूरा गिरोह है जो भोले-भाले लोगों का ब्रेनवॉश कर धर्म परिवर्तन कराता है, फिर उनके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाकर साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल करता है और असली दोषी खुद बच जाते हैं. अम्बरीष ने कहा कि अब वह फिर से अपने मूल धर्म में लौट आया है और चाहता है कि जो उसके साथ हुआ वह किसी और के साथ न हो. उसने आरोप लगाया कि समीर, आसिफ खान, अनस कुरैशी, इमरान और अन्य लोग इस गिरोह का हिस्सा और सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए.

TAGS

Bareilly

