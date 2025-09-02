Bareilly News: घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें ये ट्रैफिक अलर्ट, पुराना बस अड्डा बंद, शहर में भारी वाहनों पर रोक

Bareilly Traffic Diversion: बरेली में मूर्ति विसर्जन और शोभा यात्राओं को लेकर आज मंगलवार को ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी गई है. इतना ही नहीं पुराना बस अड्डा भी बंद कर दिया गया है. इसकी जगह बसें सेटेलाइट बस अड्डे से चलाई जाएंगी.
बरेली: शहर में मंगलवार को मूर्ति विसर्जन शोभायात्राओं के चलते ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है. सुबह चार बजे से लेकर विसर्जन यात्राओं के समापन तक पुराना रोडवेज बस अड्डा बंद रहेगा. इस दौरान यहां से संचालित होने वाली सभी बसों को सेटेलाइट बस अड्डे से चलाया जाएगा. वहीं, भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि सबसे ज्यादा दबाव रामगंगा रोड पर रहने की संभावना है. श्रद्धालुओं की भीड़ और शोभायात्राओं को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वे बदायूं मार्ग पर न जाकर वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.
भारी वाहनों का प्रवेश बंद
झुमका तिराहा, परसाखेड़ा रोड, बिलवा अंडरपास, विलयधाम अंडरपास, लालपुर कट, रजऊ परसपुर तिराहा, ट्रांसपोर्ट नगर व बुखारा मोड़ से कोई भी भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेगा
ऐसे रहेंगे रूट डायवर्जन
दिल्ली, नैनीताल, रामपुर, पीलीभीत की ओर से आने वाले वाहन परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, बिलवा, विलयधाम और बड़ा बाइपास से होकर आगे जाएंगे.
लखनऊ जाने वाले वाहन फरीदपुर बाइपास मार्ग से गुजरेंगे. वहीं, दिल्ली लौटने वाले ट्रक-बसें भी इसी रूट से आएंगी.
बदायूं की ओर जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाइपास, विलयधाम, फतेहगंज पूर्वी होते हुए दातागंज और देवचरा होकर पहुंचेंगे.
रोडवेज बसें दिल्ली, रामपुर, नैनीताल और पीलीभीत से आने पर झुमका, मिनी बाइपास, इज्जतनगर, डेलापीर और सौ फुटा पूर्वी मार्ग से होते हुए सीधे सेटेलाइट बस अड्डे पहुंचेंगी.
बदायूं से आने वाली रोडवेज बसें देवचरा-फतेहगंज पूर्वी-फरीदपुर मार्ग से होकर सेटेलाइट अड्डे तक आएंगी.
क्या है अतिरिक्त व्यवस्था
यदि रामगंगा पुल पर भीड़ अत्यधिक बढ़ी तो वहां सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह रोक दिया जाएगा. प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की है कि निर्धारित डायवर्जन का पालन करें, ताकि किसी तरह की जाम या अव्यवस्था की स्थिति न बने.
