Zee UP-Uttarakhandबरेली

चुनिंदा अपराधियों की तरह हो रहा बरेली के बवालियों का एनकाउंटर, हिंसा में गोली चलाने के पैर में लगी गोली

Bareilly News: बरेली ह‍िंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस को आशंका है कि बरेली में जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैलाने के लिए दूसरे राज्‍यों से भी लोगों को बुलाया गया था.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 30, 2025, 07:27 PM IST
Bareilly Violence
Bareilly Violence

Bareilly News: बरेली हिंसा के बाद पुलिस एक्‍शन में है. हिंसा में शामिल आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. बरेल‍ी ह‍िंसा में मामले में 16 और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. इनमें आईएमसी का जिलाध्यक्ष भी शामिल है. साथ ही एक आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है. आरोपी के पैर में गोली लगी है. इसके अलावा एक नाबालिग आरोपी को भी पकड़ा गया है. वहीं, ह‍िंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. 

आईएमसी का जिलाध्‍यक्ष भी दबोचा गया
बरेली में बवाल मामले में पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. मंगलवार को आईएमसी जिलाध्यक्ष समेत 15 और आरोपियों को जेल भेजा गया है. पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र से 14 और बारादरी में से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें एक आरोपी नाबालिग है. 

अब तक 72 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
एसपी सिटी ने बताया कि बारादरी क्षेत्र से गिरफ्तार शमशाद आलम आईएमसी का जिलाध्यक्ष है. यह फरीदपुर थाने के वाहनपुर का रहने वाला है. शमशाद मौलाना तौकीर रजा, नदीम और डॉ. नफीस के साथ साजिश में शामिल रहा. वह व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहा था. एसपी सिटी ने बताया कि बवाल के मामले में दर्ज 10 मुकदमों में अब तक 72 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. 

ताजिम को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया
बवाल के आरोपी ताजिम को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में राधा माधव स्कूल के पास मंगलवार को हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है. पुलिस के मुताबिक आरोपी 26 सितंबर को बवाल के दौरान भीड़ में मौजूद था. उसने पुलिस टीम पर फायर किया था. उससे तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं.

'दूसरे राज्‍यों से भी बुलाए गए थे लोग' 
बरेली हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, हिंसा के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग बुलाए गए थे. तौकीर रजा के करीबियों पर बंगाल और बिहार से लोग बुलाने का आरोप है. डीआईजी अजय साहनी ने बताया कि इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है. किसी को भी बख्‍शा नहीं जाएगा. 

यह भी पढ़ें : बरेली हिंसा पर तौकीर रजा के रिश्तेदारों पर बड़ी कार्रवाई, किसी का यहां चला बुलडोजर तो किसी का संपत्ति सील

यह भी पढ़ें :  बरेली में उपद्रवियों पर कार्रवाई जारी, इंटरनेट बहाल, डॉ नफीस गिरफ्तार,मौलाना तौकीर के मददगारों पर प्रशासन का शिकंजा

