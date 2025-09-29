Advertisement
bareilly Riots: बरेली में उपद्रव करने वालों के ठिकाने पर चलेगा बुलडोजर, मौलाना तौकीर रजा का ख़ास नदीम गिरफ्तार-सूत्र

Bareilly Violence News: मौलाना तौकीर रजा ने जब अपनी पार्टी बनाई तो नदीम भी संस्थापक सदस्यों में से एक था.  मौलाना तौकीर रजा के राइट हैंड नदीम कहां अब पुलिस की गिरफ्त में है. 

Bareilly Violence News
Bareilly Violence News

बरेली/अजय कश्यप:  बरेली उपद्रव मामले में मौलाना तौकीर रजा का ख़ास नदीम गिरफ्तार कर लिया गया है. ये खबर सूत्रों के हवाले से है.  मौलाना तौकीर रजा के करीबी और इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल के पूर्व ज़िलाध्यक्ष नदीम खान फ़रार चल रहा था. इसके अलावा बरेली में उपद्रव करने वालों के ठिकाने पर  बाबा का बुलडोजर चलेगा. पुलिस-प्रशासन की तैयारी चल रही है. जानिए बरेली हिंसा पर अपडेट..

बरेली हिंसा में अपडेट
 उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए दंगे के मामले में यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभी तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है.  21 उपद्रवियों को देर रात पुलिस ने हिरासत में लिया है. अभी तक कुल 10 FIR उपद्रवियों पर की गई हैं.  इसमे सात पर मौलाना तौकिर रजा नामजद है.  कुल 126 लोगों के नाम पर FIR दर्ज की गई है. तीन हजार 351 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज है. 

चलेगा बाबा का बुलडोजर
तौकिर रजा और उनके करीबी पर वफ्फ की सम्पति कब्जा करने का आरोप लगा है. प्रशासन इनका रिकॉर्ड खंगाल रहा है. तौकिर रजा, डॉ. नसीस, मुनीर इदरीसी और अनीश शाकलैनी और नदीम खान के घरों पर आज सिंलिग की कार्रवाई होगी. तौकिर रजा और डॉ. नसीस के दुकानों पर बुलडोजर चल सकता है. नोवेल्टी चौराहे पर अवैध बाजार वफ्फ की संम्पित पर दुकानें बनी हैं.

पुलिस ने दो अभियुक्तों को किया अरेस्ट
बस्ती जिले की कप्तानगंज पुलिस ने दो अभियुक्तों को अरेस्ट किया है जिनमें एक अभियुक्त बाल अपचारी है.  बीते 27 सितंबर को दोनों दबंगों ने कप्तानगंज बाजार स्थित मोह माया कैफे पर असलहा लहराते हुए चढ़ गए थे. असलहे से फायरिंग की थी. गनीमत रहा कि फायर मिस हो गया. उसके बाद दूसरे दबंग ने चाकू से युवक पर जानलेवा हमला कर दिया.  पुलिस ने दोनों दबंगों को अरेस्ट कर लिया है.  इनके पास से एक अवैध असलहा, 2 कारतूस, दो चाकू और एक कार बरामद हुई है.

बता दें कि बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर निकले उपद्रवियों ने कई जगह बवाल किया था. जहां पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़कर उनको खदेड़ा था. अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है. इस मामले में पुलिस ने शनिवार तक मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था. शनिवार रात और रविवार को भी पुलिस ने कार्रवाई जारी रखी.

