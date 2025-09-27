Bareilly News: पथराव-फायरिंग और बवाल, 22 पुलिसकर्मी घायल, हिरासत में 30 आरोपी; जानें अब तक क्या-क्या हुआ?

Bareilly Violence News: बरेली में जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ. जिससे अलग-अलग इलाकों में बेकाबू भीड़ ने पथराव और फायरिंग की. बेकाबू हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी. इस घटना में 22 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं. कुछ लोगों के घायल होने की खबर है. शाम तक पुलिस ने 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया.

सड़क पर लोगों का हंगामा

मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद अब लोग सड़क पर उतर आए हैं. इस बवाल का एक ताजा वीडियो जी मीडिया को मिला है. जिसमें पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश करते दिखा है, लेकिन भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि वह पुलिस द्वारा बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहती थी. पुलिस लगातार समझा रही थी, लेकिन वहां की भीड़ बेकाबू हो चुकी थी. बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया और इसमें वह सफल भी हो गई.

बेकाबू भीड़ का पुलिस पर पथराव

इतना ही नहीं बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. लिहाजा, पुलिस के पास लाठी चार्ज करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया. जिस तरह से भीड़ आक्रोशित थी कि पुलिस की हल्की चुप्पी बरेली को दंगे की आंख में झोंक सकती थी. पुलिस ने लाठी चार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ने का काम किया.

मौलाना रजा ने किया था ऐलान

डीआईजी ने बताया कि शाम पांच बजे स्थति काबू में आई. पुलिस 30 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. आपको बता दें, 19 सितंबर को आई लव मोहम्मद के समर्थन में मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि शुक्रवार को वह इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में विरोध-प्रदर्शन करेंगे. इसके बाद कलक्ट्रेट जाकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित सापन डीएम को सौंपेंगे. इसके लिए पुलिस-प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी थी. इसमें कार्यक्रम स्थगित किए जाने की जानकारी दी गई थी.

