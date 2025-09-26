बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल,  i love mohammad के बैनरों संग नारेबाजी, पथराव और तोड़फोड़; मौलाना तौकीर रजा नजरबंद

Bareilly Violence Row/अजय कश्यप: उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शहर का माहौल अचानक बिगड़ गया. बड़ी संख्या में लोग "आई लव मोहम्मद" लिखे पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे. भीड़ खलील स्कूल और इस्लामिया ग्राउंड की ओर बढ़ी तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया. इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और पुलिस पर पथराव कर दिया.

स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया. मौके पर भगदड़ मच गई और सड़क पर जूते-चप्पल, पत्थर बिखरे पड़े दिखे. उपद्रव के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा.

घटनास्थल पर भारी फोर्स तैनात

डीआईजी अजय साहनी, एसपी सिटी समेत पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फ्लैगमार्च किया. फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

तौकीर रजा नजरबंद, फिर भी बिगड़े हालात

इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर दिया गया है. हालांकि सुबह उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उनका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और केवल डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा. लेकिन नमाज के बाद जब बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे तो हालात अचानक बदल गए और उपद्रव हो गया.

शाम से ही शहर छावनी में तब्दील

बृहस्पतिवार शाम से ही बरेली पुलिस चौकन्नी थी. इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर को छावनी में बदल दिया गया था. जगह-जगह बैरिकेडिंग और पुलिस फोर्स तैनात थी. बावजूद इसके, जुमे की नमाज के बाद निकला जुलूस बेकाबू हो गया.

पुलिस की सख्ती से हालात काबू

पथराव और तोड़फोड़ के बाद पुलिस की सख्ती काम आई और उपद्रवी तितर-बितर हो गए. फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है और माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है.

और पढे़ं: दावत में नहीं बुलाया तो ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उतारा मौत के घाट, शाहजहांपुर में सनसनीखेज हत्याकांड

आई लव मोहम्मद Vs आई लव महादेव! कानपुर से मुजफ्फरनगर तक पोस्टरवार, कई जिलों में अलर्ट