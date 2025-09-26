Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2937734
Zee UP-Uttarakhandबरेली

बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल,  i love mohammad के बैनरों संग नारेबाजी, पथराव और तोड़फोड़; मौलाना तौकीर रजा नजरबंद

Bareilly Violence Row: बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अचानक हालात बेकाबू हो गए. बड़ी संख्या में लोग “आई लव मोहम्मद” लिखे पोस्टर और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे. देखते ही देखते भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और माहौल गर्मा गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 26, 2025, 05:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bareilly Violence Row
Bareilly Violence Row

Bareilly Violence Row/अजय कश्यप: उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शहर का माहौल अचानक बिगड़ गया. बड़ी संख्या में लोग "आई लव मोहम्मद" लिखे पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे. भीड़ खलील स्कूल और इस्लामिया ग्राउंड की ओर बढ़ी तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया. इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और पुलिस पर पथराव कर दिया.

स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया. मौके पर भगदड़ मच गई और सड़क पर जूते-चप्पल, पत्थर बिखरे पड़े दिखे. उपद्रव के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा.

घटनास्थल पर भारी फोर्स तैनात
डीआईजी अजय साहनी, एसपी सिटी समेत पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फ्लैगमार्च किया. फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

तौकीर रजा नजरबंद, फिर भी बिगड़े हालात
इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर दिया गया है. हालांकि सुबह उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उनका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और केवल डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा. लेकिन नमाज के बाद जब बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे तो हालात अचानक बदल गए और उपद्रव हो गया.

शाम से ही शहर छावनी में तब्दील
बृहस्पतिवार शाम से ही बरेली पुलिस चौकन्नी थी. इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर को छावनी में बदल दिया गया था. जगह-जगह बैरिकेडिंग और पुलिस फोर्स तैनात थी. बावजूद इसके, जुमे की नमाज के बाद निकला जुलूस बेकाबू हो गया.

पुलिस की सख्ती से हालात काबू
पथराव और तोड़फोड़ के बाद पुलिस की सख्ती काम आई और उपद्रवी तितर-बितर हो गए. फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है और माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है. 

और पढे़ं:  दावत में नहीं बुलाया तो ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उतारा मौत के घाट, शाहजहांपुर में सनसनीखेज हत्याकांड

आई लव मोहम्मद Vs आई लव महादेव! कानपुर से मुजफ्फरनगर तक पोस्टरवार, कई जिलों में अलर्ट

TAGS

Bareilly Violence Row

Trending news

Bareilly Violence Row
बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल,  i love mohammad के बैनरों संग नारेबाजी
Lucknow news
लखनऊ में इंस्‍पेक्‍टर की डूबकर मौत, स्विमिंग पूल में नहाते समय हुआ हादसा
UP News
TET पर शिक्षकों का संघर्ष SC में.. अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग, UP से भी पहल
Palwal Aligarh highway
15 अक्टूबर तक गाड़ियों के लिए बंद रहेगा पलवल-अलीगढ़ हाईवे, यहां देखें रूट डायवर्जन
Udham Singh Nagar
उत्तराखंड के इस जिले में फर्जी राशन कार्डों पर चलेगी कैंची,मुफ्त राशन मिलना होगा बंद
Saharanpur news
सहारनपुर में नमाज के बाद ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर लहराने वाला हिरासत में, पुलिस कर रही
birha singer saroj sargam
कौन हैं सरोज सरगम? मां दुर्गा पर ऐसा क्या गाया जो पति के साथ पहुंच गई जेल!
Rahul Gandhi
राहुल गांधी को बड़ा झटका, MP/MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका रद्द
Hardoi News
हरदोई में शिक्षा का मंदिर बना जंग का अखाड़ा, छात्र-शिक्षकों ने एक दूसरे पर किया केस
Bahraich news
26 तारीख की रात 2:30 बजे के बाद होगी चोरी...नोटिस ने मोहल्लेवासियों के उड़ा दिए होश!
;