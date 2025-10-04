Bareilly Violence News: सपा डेलिगेशन के बरेली आने पर रोक, मिला नोटिस, माता प्रसाद के घर के बाहर फोर्स तैनात

Bareilly News: समाजवादी पार्टी (SP) का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को बरेली जाने की तैयारी में है. इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे करेंगे. हालांकि, बरेली प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जिले में प्रवेश की परमीशन नहीं दी जाएगी. अभी भी बरेली में धारा 163 लगी हुई है. सपा नेताओं को जिले में ही रोका जाएगा.

सपा डेलिगेशन को नोटिस जारी

माता प्रसाद के घर नोटिस चस्पा किया गया है. बरेली में धारा 163 का हवाला दिया गया है. प्रशासन ने बरेली का दौरा ना करने की अपील की है. नोटिस में इकरा, हसन, बर्क का भी नाम है. माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर फोर्स तैनात है. माता प्रसाद पांडेय को बरेली जाने की इजाज़त नही दी गई है. लखनऊ वृंदावन इलाके में आवास पर पुलिस बल तैनात है.

संभल में जिया उर रहमान वर्क हाउस अरेस्ट

सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क को बरेली जाने से रोकने के लिए हाउस अरेस्ट किया गया ।सपा सांसद बर्क के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है.

अखिलेश को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

सपा नेता बरेली जाकर घटना की जानकारी लेंगे और इसकी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी. सूत्रों के मुताबिक सपा नेताओं का उद्देश्य स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या जानना है. वहीं अपने इस दौरे को लेकर माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बरेली जाकर जनता की आवाज उठाना चाहते हैं. यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकारी है.

जुमे की नमाज के बाद हुई थी हिंसा

बता दें कि कुछ दिन पहले बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद में जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैल गई थी. पुलिस को भीड़ को तीतर-बीतर करने के लिए लाठी चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. पुलिस ने इस हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा के साथ-साथ कई लोगों की गिरफ्तारी की. हिंसा को लेकर पुलिस की जांच जारी है.