बरेली

बरेली उपद्रव में फरार 7 आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित, पुलिस की रड़ार पर मौलाना के करीबी

Bareilly Violence: आई लव मोहम्मद पर हुई हिंसा के बाद से बरेली में तनाव है. पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.  अभी भी कई प्रमुख आरोपी फरार चल रहे हैं.  बरेली उपद्रव के बाद फरार आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है.  

Oct 06, 2025, 07:42 AM IST
Bareilly News
Bareilly News

Bareilly Violence Update:  उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में आई लव मोहम्मद के समर्थन में जुमे की नमाज के बाद जमकर उत्पात मचाया गया था.   पुलिस ने अब इस मामले में वांछित चल रहे उपद्रवियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है.  बरेली उपद्रव में फरार सात आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है. पुलिस ने वांछित उपद्रवियों पर इनाम घोषित करने और गैर जमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इतना ही नहीं जल्द गिरफ्तारी न होने पर वांछित उपद्रवियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी. 

सात आरोपियों पर इनाम घोषित
बरेली उपद्रव में फरार सात आरोपियों पर पुलिस प्रशासन ने 15-15 हजार का इनाम घोषित किया है. जिसमें आईएमसी की यूथ विंग के अध्यक्ष अल्तमश रजा, साजिद सकलैनी, अफजाल बेग,अदनान सकलैनी, नायाब उर्फ निम्मा, बबलू खान और नदीम पर  इनाम घोषित हुआ है. इनाम और टीम बनाने के बाद पुलिस फरार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेने की तैयारी में है.  कोर्ट में इसकी अपील के लिए पुलिस ने कागजी कार्यवाही शुरू कर दी है.

26 सितंबर को बरेली दंगे में निभाई थी अहम भूमिका
बरेली में हुए उपद्रव के बाद जिला प्रशासन और बीडीए भी एक्शन मोड में है.  100 से अधिक संपत्तियों की सूची में तैयार की गयी है. जिसमें नफीस और नदीम के नाम सबसे ऊपर हैं.इन दोनों की बरेली शहर और बाहरी क्षेत्रों में करोड़ों की संपत्तियां बताई जा रही हैं मौलाना तौकीर के सबसे करीबी डॉ नफीस का रज़ा पैलेस 10 घंटे की कार्रवाई में ढेर किया गया.  तीन घंटे शनिवार और सात घंटे रविवार को  ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई.  वक्फ भूमि पर बने बारात घर का नक्शा पास नहीं हुआ था.  जिसके बाद इसको गिराने की कार्रवाई हुई.

आज भी हो सकती है कार्रवाई
आज बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा सकती है. बीडीए और जिला प्रशासन कार्रवाई कर सकता है.  कठघर, सौदागरण, पीलीभीत रोड, स्वलेनगर,के अवैध निर्माण पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी. 

आप का डेलिगेशन जाएगा बरेली
सपा के बाद आम आदमी पार्टी  ने भी बरेली जाने का ऐलान किया है. आप का डेलिगेशन 7 अक्टूबर को बरेली पहुंचेगा. 16 सदस्यों की टीम बरेली पहुंचेगा.

