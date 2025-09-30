Advertisement
बरेली में उपद्रवियों पर कार्रवाई जारी, इंटरनेट बहाल, डॉ नफीस गिरफ्तार,मौलाना तौकीर के मददगारों पर प्रशासन का शिकंजा

Bareilly News: आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद को लेकर बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में हुई हिंसा की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है. इस दौरान कई बड़े खुलासे हो रहे हैं.  डॉ नफीस को पुलिस ने किया गिरफ्तार.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:32 AM IST
Bareilly Violence News: उत्तर प्रदेश के बरेली में 'आई लव मुहम्मद' अभियान से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसक झड़पों को लेकर मौलाना तौक़ीर रज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है. बरेली नगर निगम ने मौलाना तौक़ीर रज़ा की संस्था इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के दफ़्तर को सील कर दिया है. बरेली में सोमवार देर रात इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई.

डॉ नफीस को पुलिस ने गिरफ्तार किया 
सूत्रों के हवाले से खबर मौलाना तौकीर का साथी डॉ नफीस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जल्द की जा सकती है प्रेसवार्ता.  बरेली दंगे में मौलाना तौकीर के साथ रणनीति बनाता था. डॉ नफीस तौकीर की सभी कार्यो का लेखाजोखा रखता था.

उपद्रवियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी

बरेली में उपद्रवियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है. अब तक 55 उपद्रवियों को पुलिस भेज जेल चुकी है. 192 उपद्रवियों के नामजद मुकदमा दर्ज है. 3351 अज्ञात उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज है. वीडियो और फ़ोटो के आधार पर गिरफ्तारी हो रही है. संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से शिनाख्त हो रही है. मौलाना तौकीर के करीबियों पर कार्रवाई प्रशासन के निशाने पर मौलाना के मददगार पर शिकंजा कसा जाएगा. मौलाना तौकीर के करीबी डॉ नफीस की मार्किट पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है.

सूत्रों के हवाले से खबर है कि मौलाना तौकीर को शरण देने वाले आरिफ और उसके भाई के घर पर बीडीए की कार्रवाई तय है. फाइक इंक्लेब में मौलाना तौकीर को शरण दी गई थी. मौलाना तौकीर को फाइक इंक्लेब से गिरफ्तार किया था. आरिफ के एक होटल और दो बारात घर पहले ही बीडीए सील कर चुकी है. आज आरिफ और फरहत के घर पर बीडीए की कार्रवाई हो सकती है .

बरेली में इंटरनेट सेवा बहाल

बरेली में देर रात इंटरनेट सेवा बहाल हुई. बरेली में उपजे उपद्रव के बाद तीन दिन से इंटरनेट सेवा बंद थी. जिसके बाद उपभोक्ताओं राहत की सांस ली.

bareilly Riots: बरेली में उपद्रव करने वालों के ठिकाने पर चलेगा बुलडोजर, मौलाना तौकीर रजा का ख़ास नदीम गिरफ्तार-सूत्र

I Love मोहम्मद के ट्रेंड में कांग्रेस की एंट्री, लखनऊ में लगे आई लव कॉन्स्टिट्यूशन के होर्डिंग, राहुल गांधी के हाथ में संविधान

;