Bareilly Violence: मौलाना तौकीर के करीबी का घर सील, फरार उपद्रवियों पर ऐसे नकेल कसेगी पुलिस, हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन

Bareilly Violence Update: बरेली हिंसा को लेकर नया अपडेट आया है. बताया जा रहा है कि फरार उपद्रवियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित हो सकता है. गैर जमानती वारंट भी जारी होने वाली है. इतना ही नहीं आज शहर में बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 05, 2025, 10:34 AM IST
Bareilly Violence Update: बरेली हिंसा को 10 दिन बीत चुके हैं. इस मामले में अब तक 60 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है. जिसमें मौलाना तौकीर रजा भी शामिल है. इतना ही नहीं उसके कई करीबी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं. हिंसा की जांच में जुटी पुलिस हर दिन नए-नए खुलासे कर रही है. हिंसा का ये मामला अब राज्य मानवाधिकार आयोग के पास भी पहुंच गया है.

बताया जा रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में आई लव मोहम्मद का जुलूस निकाल रहे लोगों पर पुलिस व प्रशासन की कार्रवाई की शिकायत हुई है. ये शिकायत इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉ. गजेंद्र सिंह यादव ने की है.

फरहत का मकान भी सील
जानकारी के मुताबिक, तौकीर रजा जिस घर में रुके थे, बरेली विकास प्राधिकरण ने उस घर को सील कर दिया है. ये घर फरहत खान का है. पहले ही फरहत खान और उसका बेटा गिरफ्तार हो गया है. बरेली विकास प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की. आपको बता दें, बरेली के फाईक एंक्लेव में फरहत खान का दो मंजिला का मकान है.

गैर जमानती वारंट हो सकता है जारी
कल बरेली हिंसा के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर नफीस के रजा पैलेस पर बुल्डोजर एक्शन हुआ था. रजा पैलेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है. इस संपत्ति को बरेली विकास प्राधिकरण के नियमों के खिलाफ मानते हुए कार्रवाई की है. कहा जा रहा है कि बरेली हिंसा के फरार उपद्रवियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा सकता है. इतना ही नहीं पुलिस गैर जमानती वारंट भी जारी कराएगी.

पुलिस फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए करीब 350 फोन सर्विलांस पर लगा रखी है. इसके अलावा कई सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पुलिस छान रही है.

