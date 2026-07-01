पश्चिमी यूपी में पहुंचा मानसून, कई जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट,जानें बरेली का हाल

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Bareilly Weather Rain monsoon updates Alert: उत्तर प्रदेश में आज 1 जुलाई 2026 को मानसून की आहट के साथ मौसम का मिला-जुला रूप देखने को मिलेगा. प्रदेश में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी कई अधिक जिलों में आंधी, भारी बारिश और गरज-चमक को लेकर येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. बुधवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 11.5 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में मंगलवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 13.3 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 192 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. बुधवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 11.2 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 188 अस्वस्थ स्तर है.
यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा ?
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. भीषण गर्मी के बीच मानसून उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है. जिससे यूपी वालों को राहत मिली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने प्रदेश में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की है.
मौसम विभाग के अनुसार
मौसम विभाग के मुताबिक, 1 जुलाई 2026 को यूपी में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा के झोंके चलेंगे. तेज आंधी की वजह से किसानों के फसलों को नुकसान पहुंच सकता है.
आज कहां होगी बारिश
मौसम विभाग ने जिन जिलों में भारी बारिश और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है, उनमें आगरा, मथुरा, कानपुर, बांदा, झांसी,ललितपुर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज शामिल है.
नए पश्चिमी विक्षोभ का असर
मौसम विभाग का कहना है कि 2 जुलाई, 2026 से उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ने की संभावना है. पश्चिमी यूपी में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. जबकि, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ ही बारिश की गतिविधियों में तेजी आई है.