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पश्चिमी यूपी में पहुंचा मानसून, कई जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट,जानें बरेली का हाल

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने कई जिलों में आंधी, भारी बारिश और गरज-चमक को लेकर येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 01, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:17 AM IST
पश्चिमी यूपी में पहुंचा मानसून, कई जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट,जानें बरेली का हाल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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