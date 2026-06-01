पश्चिमी यूपी में मानसून की धमाकेदार एंट्री: झमाझम बारिश से तर-बतर होंगे 75 जिले, बरेली में गर्मी को मिलेगी 'छुट्टी'!

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में पिछले तीन दिनों से जारी आंधी, बारिश और तेज हवाओं का दौर और लंबा खिंच सकता है. मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. पिछले 3 दिन से जारी आंधी-बारिश के बीच पारा 8°C लुढ़ककर 40°C तक पहुंच गया है. मौसम विभाग का कहना है कि 1 जून को भी पूरे प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं. ठंडी हवाएं चलेंगी. बादल छाए रहेंगे. गर्मी से राहत बरकरार रहेगी. 2 जून से मौसम फिर बदलेगा. गर्मी अपने तेवर दिखाएगी. पारे में 4°C से 5°C तक का उछाल आएगा.

आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम

पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. सोमवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं.वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 10.4 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 142 अस्वस्थ है.

जानिए आज संभल का मौसम

संभल में सोमवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 7.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 264 है.

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मुरादाबाद का मौसम

हम बात कर रहे हैं. सोमवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की गति 7.6 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 247 अस्वस्थ स्तर है.

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में पिछले तीन दिनों से जारी आंधी, बारिश और तेज हवाओं का दौर और लंबा खिंच सकता है. मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है. यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और आंधी का दौर चल रहा है. इससे कई जनहानि हुई हैं, कुछ स्थानों पर फसल भी प्रभावित हुई है.

मौसम विभाग का कहना है ?

उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है. इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी. बिजली गिरने का अनुमान है. ओले भी पड़ सकते हैं. 1 जून को 75 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और बिजली चमकने की संभावना है. कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है.