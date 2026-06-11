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Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम अपना बदला रूप दिखाने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज यूपी के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश और आंधी चल सकती है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी.
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. गुरुवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 21.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 362 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में गुरुवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 17.3 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 126 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. गुरुवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 23.8 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 133 अस्वस्थ स्तर है.
उत्तर प्रदेश में यहां होगी बारिश ?
यूपी में धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट 11 से 13 तक है. इस बीच लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, नोएडा, उन्नाव, फतेहपुर, मैनपुरी, इटावा, चित्रकूट समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने धूलभरी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग का कहना है ?
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण उत्तर प्रदेश के मौसम में यह बदलाव 13 जून तक रहेगा. उत्तर प्रदेश में 11 से 13 जून के बीच मौसम अचानक बदल सकता है.पश्चिमी और पूर्वी यूपी में 60 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है.