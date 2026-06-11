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पश्चिमी यूपी वालों, सावधान! 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है तूफान, भारी बारिश का अलर्ट; जानें बरेली का हाल

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में आज यानी 11 जून को गरज-चमक के साथ आंधी की चेतावनी जारी की है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 11, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:56 AM IST
पश्चिमी यूपी वालों, सावधान! 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है तूफान, भारी बारिश का अलर्ट; जानें बरेली का हाल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

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