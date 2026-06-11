आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम

पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. गुरुवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 21.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 362 अस्वस्थ है.