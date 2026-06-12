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पश्चिमी यूपी समेत UP के 75 जिलों में झमाझम बारिश! 16 में ओले गिरने का अलर्ट, जानिए बरेली का हाल

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में आज यानी 12 जून को गरज-चमक के साथ आंधी की चेतावनी जारी की है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 12, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:04 AM IST
पश्चिमी यूपी समेत UP के 75 जिलों में झमाझम बारिश! 16 में ओले गिरने का अलर्ट, जानिए बरेली का हाल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

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