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Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम अपना बदला रूप दिखाने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज शुक्रवार को 75 जिलों में बारिश के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है. जबकि 16 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है.
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. शुक्रवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 25.6 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 213 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में शुक्रवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 23.8 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 106 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. शुक्रवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 23.8 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 94 अस्वस्थ स्तर है.
कैसा रहेगा आज यूपी का मौसम
यूपी के कई जिलों में 12 जून को भी आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज शुक्रवार को 75 जिलों में बारिश के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है. जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है.
यूपी में आज यहां आंधी-बारिश का अलर्ट
बताया जा रहा है कि शुक्रवार को भी 75 जिलों में गरज-चमक और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है. जिन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उनमें- बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं.
मौसम विभाग का कहना है ?
मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, 12 जून को भी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की संभावना है. आज भी 75 जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 13 जून से यह सिस्टम कमजोर पड़ने की उम्मीद है, जिसके बाद गर्मी फिर से बढ़ सकती है.