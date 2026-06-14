राज्य चुनें
Bareilly Weather today: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम अपना बदला रूप दिखाने वाला है. उत्तर प्रदेश में आज यानी 14 जून अधिकांश शहरों में तेज धूप निकली हुई है. मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में कहीं भी आंधी या तेज बारिश का कोई अलर्ट नहीं है.
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. रविवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 14 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 215 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में रविवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 11.5 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. रविवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 13 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 155 अस्वस्थ स्तर है.
कैसा रहेगा आज यूपी का मौसम
यूपी में आज सुबह अधिकांश शहरों में तेज धूप निकली हुई है. मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में कहीं भी आंधी या तेज बारिश का कोई अलर्ट नहीं है. रविवार से आगामी पांच दिनों में पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान में 5-7 किमी प्रति घंटे की बढ़ोत्तरी हो सकती है. जिससे एक बार फिर तपिश वाले दिन लौट सकते हैं.
यूपी में आज यहां आंधी-बारिश का अलर्ट
बुलंदशहर, हरदोई, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, मोरादाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और देवरिया में बारिश और तेज आंधी की संभावना है. कई जिलों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. लखनऊ में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
मौसम विभाग का कहना है ?
मौसम विभाग का कहना है कि15 तारीख यानी मंगलवार को पूरे प्रदेश में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और हवा में नमी की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. जबकि, 17 जून को यूपी में मौसम साफ रहेगा और तेज हवाएं चलने की संभावना है