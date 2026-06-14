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पश्चिमी यूपी में थमेगा बारिश का दौर! तपेंगे लू से कई जिले; जानें बरेली का हाल

Bareilly Weather today: उत्तर प्रदेश में आज यानी 14 जून अधिकांश शहरों में तेज धूप निकली हुई है. मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में कहीं भी आंधी या तेज बारिश का कोई अलर्ट नहीं है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 14, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:02 AM IST
पश्चिमी यूपी में थमेगा बारिश का दौर! तपेंगे लू से कई जिले; जानें बरेली का हाल

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