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उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम अपना बदला रूप दिखाने वाला है. 15 जून को 13 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है वहीं 32 जिलों में आंधी बारिश का अनुमान जताया है
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. सोमवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 8.3 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 174 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में सोमवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 6.5 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 159 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. सोमवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 7.9 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 160 अस्वस्थ स्तर है.
कैसा रहेगा आज यूपी का मौसम
उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली थी लेकिन अब फिर से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने आज भी नोएडा-गाजियाबाद समेत 32 जिलों में आंधी बारिश का अनुमान जताया है. लखनऊ में मौसम शुष्क रहेगा और उमस भरी गर्मी परेशान करेगी.
इन जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
उत्तर प्रदेश में आज सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बलिया, मऊ, गाज़ीपुर, वाराणसी, मीरजापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले में आज गरज चमक और मेघ गर्जन के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 50-60 किमी प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी. जिनकी रफ़्तार 70 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है. जबकि, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, महोबा और ललितपुर में आंधी बारिश का यलो अलर्ट दिया गया है.
मौसम विभाग का कहना है ?
मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी यूपी में आज 15 जून यानी सोमवार को संभाग में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान है. इस दौरान संभाग में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने और 40-50 की स्पीड से तेज झोंकेदार हवाएं चलने का यलो अलर्ट दिया गया है, वहीं पूर्वी यूपी में वाराणसी, गोरखपुर समेत कई 13 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी दी गई है. प्रदेश के बाकि हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और धूप निकलेगी.