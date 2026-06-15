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पश्चिमी यूपी समेत UP के 32 जिलों चमकेंगे गरजेंगे बादल, 13 जिलों में होगी बारिश! जानें बरेली मौसम का मिजाज

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में आज यानी 15 जून को 13 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है वहीं 32 जिलों में आंधी बारिश का अनुमान जताया है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?


Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 15, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:54 AM IST
पश्चिमी यूपी समेत UP के 32 जिलों चमकेंगे गरजेंगे बादल, 13 जिलों में होगी बारिश! जानें बरेली मौसम का मिजाज
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

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