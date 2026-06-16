यूपी में कबतक आएगा मानसून

मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हरियाणा के पास बने पश्चिमी विक्षोभ और पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक जा रही हवा के कम दबाव के चलते सूबे में पिछले कुछ दिनों से बारिश और तेज हवाएं चल रही थीं. अब यह सिस्टम कमजोर पड़ रहा है, जिससे वातावरण में नमी कम होगी और धूप तेज होगी. यूपी के लोगों को अभी मानसून के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.