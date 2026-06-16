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Bareilly Weather Rain Alert: यूपी में प्री-मानसून बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने मंगलवार को 8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.
आज कैसा रहेगा बरेली का मौसम
पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है. हम बात कर रहे हैं. मंगलवार यानी आज बरेली के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. बरेली में आज हवा की गति 13 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 123 अस्वस्थ है.
जानिए आज संभल का मौसम
संभल में मंगलवार यानी आज संभल के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. संभल में आज हवा की गति 11.9 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई है. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 है.
मुरादाबाद का मौसम
हम बात कर रहे हैं. मंगलवार यानी आज मुरादाबाद के मौसम के बारें में. आपको बता दे कि आज न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस पाया गया वही अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना दर्ज किया जा रहा हैं. वायु गुणवत्ता को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आया हैं. मुरादाबाद में आज हवा की 9 के आसपास रहेगी. AQI कि बात करें तो वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक 139 अस्वस्थ स्तर है.
कैसा रहेगा आज यूपी का मौसम
यूपी में प्री-मानसून बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने मंगलवार को 8 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. सुबह से ज्यादातर शहरों में धूप निकली हुई है. कहीं-कहीं बादल भी छाए हैं। गर्मी और उमस बढ़ गई है.
यूपी में कबतक आएगा मानसून
मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हरियाणा के पास बने पश्चिमी विक्षोभ और पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक जा रही हवा के कम दबाव के चलते सूबे में पिछले कुछ दिनों से बारिश और तेज हवाएं चल रही थीं. अब यह सिस्टम कमजोर पड़ रहा है, जिससे वातावरण में नमी कम होगी और धूप तेज होगी. यूपी के लोगों को अभी मानसून के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.
मौसम विभाग का कहना है ?
मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि वर्तमान में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू-कश्मीर के आसपास सक्रिय है. इसके साथ ही हरियाणा के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है. इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसी को देखते हुए पश्चिमी यूपी के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.