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पश्चिमी यूपी समेत UP के 8 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश की चेतावनी! 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें बरेली के मौसम का हाल

Bareilly Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में आज यानी 16 जून को 8 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है. ऐसे में आइये जानते है बरेली, मुरादाबाद और संभल में आज मौसम कैसा रहेगा और AQI कितना है ?

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 16, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:33 AM IST
पश्चिमी यूपी समेत UP के 8 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश की चेतावनी! 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें बरेली के मौसम का हाल
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

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पश्चिमी यूपी समेत UP के 8 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश की चेतावनी!
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